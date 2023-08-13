Женщину в рубашке и бриджах не пустили в акимат в Жетысуской области

Жительницу села Балпык би Коксуского района Жетысуской области не пустили в здание акимата, ссылаясь на надпись на входе о том, что "в шортах и в майке вход запрещен", передает Tengrinews.kz со ссылкой на tdk_live.Судя по публикации, женщина пришла в госучреждение в рубашке и бриджах. Однако охранник отказался впустить посетителницу. На кадрах видно, что на двери висит объявление без печати и подписи: "В здание акимата в шортах и в майке вход запрещен!!!""Такого запрета в законе нет, кто и каким законом руководствовался вывешивая подобного рода объявления??? Одежда у посетительницы опрятная и не пляжного фасона", - говорится в публикации.В комментариях многие пользователи поддержали женщину:"Весь мир движется вперед, только Казахстан назад и вниз двигается, народ за людей вообще не считают уже"."Вот вам и слуги народа, чтоб к ним попасть надо пройти фейс контроль"."Я не пойму, что в ее виде неприличного?""Считаю нужно привлечь к ответственности руководителя, за превышение полномочий".Однако нашлись и те, кто встал на сторону администрации:"Правильно сделали, что не впустили. Она идет в общественной место, а не огород копать"."Правильно, надо думать куда и в чем идти, а то вообще как попало стали одеваться. Что в огород, что на рынок, что в гости и в маслихат, люди ну давайте уже окультуримся. В коротких лосинах в обтяжку. Женщина, ну реально кто вас всерьез примет. Охранник молодец"."Правильно, думаю если человек целенаправленно идет в госучреждение, надо одеваться соответственно".На следующий день местный блогер провел эксперимент и пришел на прием к акиму Талдыкоргана в шортах. Блогер снял на видео, в какой одежде приходят в акимат посетители. "Люди приходят в акимат в очень различной одежде и никто их не ограничивает. Вчерашнее объявление приходе в здание маслихата было явно лишним", - заявил автор.