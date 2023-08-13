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Что делать казахстанцам с долгами по кредитам. Подробности

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Что делать казахстанцам с долгами по кредитам. Подробности
Фото: lsm.kz
У казахстанцев есть несколько возможностей решить проблемы с долгами перед банками, передает LS.

Согласно информации Fingramota.kz, обратиться за реструктуризацией задолженности может заемщик, который не в состоянии исполнять свои обязательства по кредиту. В частности, необходимо обратиться в банк или МФО, где он обслуживается, в течение 30 дней с даты наступления просрочки.

Форма обращения – письменное заявление или другой способ, прописанный в договоре. Затем в заявлении нужно указать причину неуплаты платежа по займу и свои варианты по дальнейшему погашению кредита.

Кроме того, в заявлении в обязательном порядке нужно приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. Например, справка о финансовом и социальном положении человека, снижение либо отсутствие доходов и другое. При этом, если запрашиваемые документы не будут предоставлены, то заявление заемщика не рассмотрят.

Далее фининститутом будет начата процедура рассмотрения обращения. Банк или МФО будет учитывать такие факторы, как платежеспособность заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по кредиту до наступления просрочки.

На предоставление ответа заемщику финорганизациям дается 15 календарных дней. Они могут согласиться и принять предложения по изменению условий договора, либо выдвинуть свои условия, либо отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Отметим, что под изменением условий кредитного договора является следующее:

- уменьшение ставки вознаграждения по договору займа;
- отсрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;
- изменение метода погашения задолженности или очередности ее погашения, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
- изменение срока займа;
- прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
- самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;
- представление отступного взамен исполнения обязательства по кредитному договору путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;
- реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Если двум сторонам не удалось прийти к согласию по условиям реструктуризации займа или кредитор не провел процедуру урегулирования просрочки, то заемщик может обратиться в АРРФР. А именно в течение 15 календарных дней с даты получения решения фининститута.

При этом важно предоставить регулятору доказательства обращения человека в банк или МФО, а также недостижения с кредитнной организацией взаимоприемлемого решения. С учетом этого в АРРФР проведут документальную проверку в отношении финорганизации.

Напомним, что с 3 марта этого года в Казахстане доступна процедура банкротства физлиц. Данная процедура имеет три вида: внесудебное банкротство, судебное банкротство и процедура восстановления платежеспособности.

Между тем с начала 2023 года просрочка по банковским займам выросла на 44,3 млрд тенге и составила 399,1 млрд тенге. Больше всего задолжали жители Алматы, Шымкента, Астаны, а также Карагандинской и Жамбылской областей.


Источник: lsm.kz
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