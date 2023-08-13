Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в июне, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Первое кредитное бюро.



Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2023 года топ-10 популярных мужских имен выглядел так:



Алихан - (298);

Алдияр - (262);

Амир - (240);

Омар - (233);

Алан - (227);

Айсұлтан - (208);

Мухаммад - (188);

Нұрислам - (182);

Хамза - (180);

Али - (171).



Как отмечают аналитики, с 2021 года имена Алдияр, Амир и Омар стали куда более популярными, переместившись с нижних на верхние строчки рейтинга. А вот с именами Нұрислам и Айсұлтан дела обстоят иначе. Два года назад они входили в тройку лидеров, сейчас - не входят даже в топ-5.



Самыми популярными женскими именами стали:



Медина - (551);

Айлин - (482);

Айша - (452);

Асылым - (440);

Томирис - (305);

Сафия - (284);

Раяна - (283);

Айым - (266);

Амина - (257);

Аяла - (246).



По данным аналитиков, за два года выросла популярность имени Айша - теперь оно замыкает тройку лидеров (два года назад занимало 4-ю строчку). Имя Томирис поднялось с 10-го сразу на 5-ое место.



Между тем имена Раяна и Аяла девочкам стали давать гораздо реже. Айзере - вообще исчезло из списка. Ему на смену пришло Сафия.



Всего в первом полугодии родилось 189,5 тысячи детей (мальчиков - 98 тысяч, девочек - 91,5 тысячи). За год снижение числа новорожденных составило 4,3 процента (8,6 тысячи человек), за два года - 12,3 процента (26,7 тысячи человек).