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Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане
Фото: elements.envato.com
Какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанцы в июне, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в июне 2023 года топ-10 популярных мужских имен выглядел так:

Алихан - (298);
Алдияр - (262);
Амир - (240);
Омар - (233);
Алан - (227);
Айсұлтан - (208);
Мухаммад - (188);
Нұрислам - (182);
Хамза - (180);
Али - (171).

Как отмечают аналитики, с 2021 года имена Алдияр, Амир и Омар стали куда более популярными, переместившись с нижних на верхние строчки рейтинга. А вот с именами Нұрислам и Айсұлтан дела обстоят иначе. Два года назад они входили в тройку лидеров, сейчас - не входят даже в топ-5.

Самыми популярными женскими именами стали:

Медина - (551);
Айлин - (482);
Айша - (452);
Асылым - (440);
Томирис - (305);
Сафия - (284);
Раяна - (283);
Айым - (266);
Амина - (257);
Аяла - (246).

По данным аналитиков, за два года выросла популярность имени Айша - теперь оно замыкает тройку лидеров (два года назад занимало 4-ю строчку). Имя Томирис поднялось с 10-го сразу на 5-ое место.

Между тем имена Раяна и Аяла девочкам стали давать гораздо реже. Айзере - вообще исчезло из списка. Ему на смену пришло Сафия.

Всего в первом полугодии родилось 189,5 тысячи детей (мальчиков - 98 тысяч, девочек - 91,5 тысячи). За год снижение числа новорожденных составило 4,3 процента (8,6 тысячи человек), за два года - 12,3 процента (26,7 тысячи человек).


Источник: Tengrinews.kz
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