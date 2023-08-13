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Цветочный резонанс: МВД начали служебное расследование в отношении сотрудников полиции Шымкента

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Цветочный резонанс: МВД начали служебное расследование в отношении сотрудников полиции Шымкента
Кадр из видео
Департамент собственной безопасности начал расследование в отношение сотрудников ДП Шымкента. Также в отношении бывшего сотрудника полиции, который грабил цветочный начато уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Видео двух происшествий, имевших место в цветочном магазине "Romantic", вызвали большой общественный резонанс. В отношении бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова начато уголовное дело.

"В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Казахстан".

Также в отношении сотрудников ДП Шымкента начато досудебного расследование.

"Правомерность действий сотрудников департамента полиции Шымкента также будут проверены подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 "Халатность" Уголовного кодекса Республики Казахстан".

В МВД пообещали, что ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам.


Источник: zakon.kz
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