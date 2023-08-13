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Пьяный водитель въехал на территорию площади перед областным акиматом в Костанае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Пьяный водитель въехал на территорию площади перед областным акиматом в Костанае
Фото: freepik
13 августа утром на площади перед областным акиматом стояла белая Lada Priora с пробитыми колесами. Оказалось, что пьяный водитель выехал туда, протаранив клумбы, сообщает Zakon.kz.

Машину заметил корреспондент "НГ" и обратился за комментарием в полицию.

По словам автора новости, колеса автомобиля, вероятно были прострелены сотрудниками полиции.

"Возле правого заднего колеса стояли бутылка сока и коньяка. Вокруг автомобиля были три патрульные машины и около десяти полицейских. На автомобиле также не было номерных знаков.", - пишет портал Наша Газета.

Пьяный водитель въехал на территорию площади перед областным акиматом в Костанае


В полиции подтвердили, что мужчина был пьян.

"Около 06:00 на пересечении пр.Аль-фараби и ул. Баймагамбетова, водитель, управляя автомобилем Lada Priora, двигаясь со стороны железнодорожного вокзала в прямом направлении, повредив клумбы, выехал на площадь перед областным акиматом", - сообщили в ДП Костанайской области.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч 1 ст.608 КоАП РК "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Ему может грозить наказание в виде административного ареста на 15 суток.


Источник: zakon.kz
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