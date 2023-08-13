В центре Алматы парень избил девушку за отказ познакомиться

В центре Алматы неизвестный парень избил девушку за отказ познакомиться. Об этом потерпевшая рассказала в соцсетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание almaty_kris_p.По ее словам, инцидент произошел 17 дней назад на улице Сатпаева. "Сидели с подругой возле речки. Подошли два пацана с пивом в руках, хотели с нами познакомиться. Мы вежливо два раза отказали, позже один из них начал материть, обзывать, мол, почему не хотите знакомиться. Он исподтишка зарядил в челюсть кулаком. Потеряла сознание, позже вызвали 102, 103", - рассказала девушка.Пострадавшая утверждает, что сотрудники полиции заявили ей, что она сама виновата, что гуляет ночью."Два раза писала в прокуратуру, чтобы дело передали следователю, чтобы они открыли уголовное дело, а не административку. Вот такие у нас законы. Прошло 17 дней, его не нашли... Даже если моя челюсть не сломалась, он сломал мою психику. Дело не могут дать операм или следователю. Там нет камер, вот и не могут найти", - сообщила девушка.В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали случившееся. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района."Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых и их задержание. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.