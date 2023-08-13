Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.81 KZT
  • €1 = 489.28 KZT
  • 1 RUB = 4.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В центре Алматы парень избил девушку за отказ познакомиться

Просмотров:496 Опубликовано: Вчера, 16:43
В центре Алматы парень избил девушку за отказ познакомиться
© instagram/almaty.kris.p
В центре Алматы неизвестный парень избил девушку за отказ познакомиться. Об этом потерпевшая рассказала в соцсетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание almaty_kris_p.

По ее словам, инцидент произошел 17 дней назад на улице Сатпаева. "Сидели с подругой возле речки. Подошли два пацана с пивом в руках, хотели с нами познакомиться. Мы вежливо два раза отказали, позже один из них начал материть, обзывать, мол, почему не хотите знакомиться. Он исподтишка зарядил в челюсть кулаком. Потеряла сознание, позже вызвали 102, 103", - рассказала девушка.

Пострадавшая утверждает, что сотрудники полиции заявили ей, что она сама виновата, что гуляет ночью.

"Два раза писала в прокуратуру, чтобы дело передали следователю, чтобы они открыли уголовное дело, а не административку. Вот такие у нас законы. Прошло 17 дней, его не нашли... Даже если моя челюсть не сломалась, он сломал мою психику. Дело не могут дать операм или следователю. Там нет камер, вот и не могут найти", - сообщила девушка.



В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали случившееся. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района.

"Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых и их задержание. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика