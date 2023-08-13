Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.81 KZT
  • €1 = 489.28 KZT
  • 1 RUB = 4.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Индекс дастархана: покупательская способность казахстанцев близка к показателям Шанхая

Просмотров:304 Опубликовано: Вчера, 18:21
Индекс дастархана: покупательская способность казахстанцев близка к показателям Шанхая
ФОТО: Depositphotos/lolik4ever
Сколько порций бесбармака, сорпы, овощного салата и баурсаков могут позволить себе жители городов РК на среднюю зарплату

Глобальный индекс дастархана состоит из 5 традиционных блюд (сорпа, бесбармак, овощной салат, порция бауырсаков, жент и чай с молоком) и показывает сколько порций данного набора могут позволить себе жители разных городов мира на среднюю заработную плату, а также оценивает их покупательскую способность.

Расчёт индекса дастархана основан на данных по 34 городам развитых и развивающихся стран мира. В этот обзор за июль 2023 года эксперты Jusan Analytics добавили две новые страны – Россию и Узбекистан, а именно города Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Самарканд.

Также была изменена методология вычисления индекса для городов Казахстана: ранее для вычисления количества порций использовалась заработная плата из данных официальной статистики, а сейчас - данные Jusan big-data.

Индекс дастархана: покупательская способность казахстанцев близка к показателям Шанхая


Так, в топ-5 стран мира с наибольшим количеством порций Дастархана входят США, Великобритания, Сингапур, Люксембург и ЮАР. По сравнению с прошлым обзором верхний диапазон стран остался неизменным. Хотя в Сингапуре и Бирмингеме заметно снижение количества порций на 14 и 31 соответственно. Хотя в Сингапуре заработная плата осталась без изменений, а в Бирмингеме она выросла незначительно, но наблюдается рост цен почти на все составляющие продукты, в особенности на пшено и молоко.

В нижнем диапазоне произошли некоторые изменения: меньше всего порций Дастархана, по обновленным данным, приходится на жителей Батуми, Самарканда, Оша, Каира, Александрии. В этих городах видно значительное снижение как количества порций, так и среднего уровня заработных плат. Причем на нижних строчках рейтинга оказались сразу два египетских города.

Среди городов с наибольшим количеством порций дастархана выделяется Вашингтон – 605 порций и Нью-Йорк – 553, они являются и лидерами по по размерам заработной платы. А наименьшее количество сразу в двух городах Египта: Каире – 35 и Александрии – 34 порции. Прошлый аутсайдер рейтинга – Ош улучшил свои позиции до 58, или на 19 порций больше, по сравнению с прошлыми результатами.

Помимо этого, сейчас наблюдается довольно обширная вариация как в сторону увеличения порций, так и в сторону уменьшения. По сравнению с прошлыми данными индекса, примерно в половине наблюдаемых городов фиксируется уменьшение порций, что объясняется значительной разницей в заработных платах и уровне инфляции в разных странах. К примеру, заработная плата в Нью-Йорке в 49 раз выше, чем в Александрии. При этом цена продуктовой корзины для дастархана в Нью-Йорке выше всего в 3.02 раза.

Если сравнивать Казахстан с другими странами, то жители городов Алматы и Астаны могут позволить себе в 3.5 раза меньше порций, чем в Вашингтоне, по 170 и 173 порции соответственно. При этом в Астане индекс меньше на 13 порций, чем в Марселе, тогда как показатели Алматы и Астаны выше Сеула и Санкт-Петербурга на 27 и 12 соответственно. Конечно, не стоит забывать, что уровень качества жизни оценивается по многим критериям, и доступность продуктов питания – лишь один из них.

Таким образом, основываясь на данных аналитиков, продовольственная покупательная способность городов Казахстана сейчас достаточно близка к таким городам, как Шанхай и Марсель.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Toni.S.Toni.S (Посетители) Сегодня, 03:28
Не понимаю, для чего нужно выделываться, путем придумывания новых терминов или названии. Какой-то обман или отвод внимания.
Любой здравомыслящий скажет, что после дастархана потребуется туалетная бумага и так далее.
В мире уже давно используют показатель под названием: потребительская корзина. Этот банк придумал показатель под названием дастархан, чтобы выделиться среди белых или черных ворон и только...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика