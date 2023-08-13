Индекс дастархана: покупательская способность казахстанцев близка к показателям Шанхая

Сколько порций бесбармака, сорпы, овощного салата и баурсаков могут позволить себе жители городов РК на среднюю зарплатуГлобальный индекс дастархана состоит из 5 традиционных блюд (сорпа, бесбармак, овощной салат, порция бауырсаков, жент и чай с молоком) и показывает сколько порций данного набора могут позволить себе жители разных городов мира на среднюю заработную плату, а также оценивает их покупательскую способность.Расчёт индекса дастархана основан на данных по 34 городам развитых и развивающихся стран мира. В этот обзор за июль 2023 года эксперты Jusan Analytics добавили две новые страны – Россию и Узбекистан, а именно города Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Самарканд.Также была изменена методология вычисления индекса для городов Казахстана: ранее для вычисления количества порций использовалась заработная плата из данных официальной статистики, а сейчас - данные Jusan big-data.Так, в топ-5 стран мира с наибольшим количеством порций Дастархана входят США, Великобритания, Сингапур, Люксембург и ЮАР. По сравнению с прошлым обзором верхний диапазон стран остался неизменным. Хотя в Сингапуре и Бирмингеме заметно снижение количества порций на 14 и 31 соответственно. Хотя в Сингапуре заработная плата осталась без изменений, а в Бирмингеме она выросла незначительно, но наблюдается рост цен почти на все составляющие продукты, в особенности на пшено и молоко.В нижнем диапазоне произошли некоторые изменения: меньше всего порций Дастархана, по обновленным данным, приходится на жителей Батуми, Самарканда, Оша, Каира, Александрии. В этих городах видно значительное снижение как количества порций, так и среднего уровня заработных плат. Причем на нижних строчках рейтинга оказались сразу два египетских города.Среди городов с наибольшим количеством порций дастархана выделяется Вашингтон – 605 порций и Нью-Йорк – 553, они являются и лидерами по по размерам заработной платы. А наименьшее количество сразу в двух городах Египта: Каире – 35 и Александрии – 34 порции. Прошлый аутсайдер рейтинга – Ош улучшил свои позиции до 58, или на 19 порций больше, по сравнению с прошлыми результатами.Помимо этого, сейчас наблюдается довольно обширная вариация как в сторону увеличения порций, так и в сторону уменьшения. По сравнению с прошлыми данными индекса, примерно в половине наблюдаемых городов фиксируется уменьшение порций, что объясняется значительной разницей в заработных платах и уровне инфляции в разных странах. К примеру, заработная плата в Нью-Йорке в 49 раз выше, чем в Александрии. При этом цена продуктовой корзины для дастархана в Нью-Йорке выше всего в 3.02 раза.Если сравнивать Казахстан с другими странами, то жители городов Алматы и Астаны могут позволить себе в 3.5 раза меньше порций, чем в Вашингтоне, по 170 и 173 порции соответственно. При этом в Астане индекс меньше на 13 порций, чем в Марселе, тогда как показатели Алматы и Астаны выше Сеула и Санкт-Петербурга на 27 и 12 соответственно. Конечно, не стоит забывать, что уровень качества жизни оценивается по многим критериям, и доступность продуктов питания – лишь один из них.Таким образом, основываясь на данных аналитиков, продовольственная покупательная способность городов Казахстана сейчас достаточно близка к таким городам, как Шанхай и Марсель.