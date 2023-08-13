Убивший детей в Узбекистане препарат не продается в Казахстане – Минздрав

В Казахстане не реализуется препарат ДОК-1 МАКС, который повлек смерть детей в Узбекистане. Об этом сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК, передает Liter.kz.



ДОК-1 МАКС не зарегистрирован на территории Республики Казахстан, соответственно реализации не подлежит. По предоставленным официальным данным крупных аптечных сетей и дистрибьюторов лекарственных средств в РК, официально заявляем, что препарат отсутствует и не реализуется по республике, – заверили в ведомстве.



Также в комитете пояснили, что перед регистрацией препарат проходит комплексную оценку эффективности, безопасности и качества. На рынок без этого ни одно лекарственное средство не допускается на рынок.



Кроме того, препараты и входящие в их состав активные и вспомогательные вещества, упаковочные материалы тщательно проверяются на качество.



За последние четыре года на казахстанский рынок не допустили 10 лекарственных препаратов с повышенным содержанием этиленгликоля во вспомогательных веществах.



В случае обнаружения ДОК-1 МАКС по республике будут приприняты меры в соответствии с законодательством, – добавили в ведомстве.



Ранее ВОЗ предупреждал об опасности сиропов от кашля из Индии COLD OUT и NATURCOLD. Эти лекарственные средства не зарегистрированы в Казахстане и не продаются.



В них также обнаружили повышенное содержание этиленгликоля и диэтиленгликоля во вспомогательных веществах. Их употребление внутрь токсично для человека и может привести к летальному исходу.