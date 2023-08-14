Строительство самого длинного моста в Казахстане под угрозой срыва

Сотрудник компании, строящей самый длинный мост в Казахстане, предупредил, что грандиозный проект может превратиться в долгострой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом начальник строительства мостового перехода ТОО "ОблШығысЖол" Нигматулла Абдулхаков говорит на видео, которое ранее появилось в сети. Речь идет о переправе через Бухтарминское водохранилище.



"За объект, который стоит 62 миллиарда тенге, мы за два с половиной года получили всего лишь 20 миллиардов тенге. На сегодняшний день финансирование приостановлено, финансирования объекта нет. Строительство ведется за счет собственных средств нашей компании, директор которой, Жамбулат Казанов, сказал, что мост построит в любом случае. Он тянет проект из последних сил", - заявил в видеообращении Нигматулла Абдулхаков.



По его словам, несмотря на финансовые и другие трудности, компания не прекращает работу на объекте. Материалы закупает за свой счет, потому что останавливать процесс нельзя.



"При общем дефиците металла нельзя тянуть, проплату надо делать заранее. Если раньше мы заказывали металл в России и в Украине, то сейчас, сами знаете, что произошло… Но если ничего не изменится с финансированием, мост, который жизненно важен нескольким районам, уйдет в долгострой", - говорит Нигматулла Абдулхаков.



Этот мост через водохранилище местное население ждет около 50 лет. Чтобы добраться до центра, жителям Курчумского, Зайсанского, Тарбагатайского районов приходится делать огромный крюк продолжительностью до 200-300 километров. Около 50 тысяч человек, проживающих в приграничных районах, буквально отрезаны от центра водохранилищем. В летнее время население с приграничных сел добирается через водохранилище на пароме, зимой – по льду.



Ежегодно здесь фиксируют множество случаев, когда машины проваливались под лед, гибли люди. Прошлой зимой здесь провалился трактор, также зафиксирован трагический случай - под лед ушла легковая машина, пассажирка – пожилая женщина - не смогла в намокшей одежде выплыть и утонула.



Мост по указанию Президента страны начали строить в феврале 2021 года. Возведение грандиозного по своей длине и значению моста сразу назвали стройкой века. Двухполосный автомобильный мост задумывался как один из самых функциональных в Казахстане – протяженность 1316 метров, ширина 12,2 метра, а пропускная возможность – до 80 тысяч автомобилей в сутки. Для строительства переправы выбрали самое узкое место на водохранилище – в районе села Куйган в Курчумском районе. На открытии строительства переправы экс-аким ВКО Даниал Ахметов заявлял, что она имеет стратегическое значение и очень нужна жителям Курчумского, Зайсанского и Тарбагатайского районов.



"Мост свяжет приграничные районы с центром, а также намного облегчит жизнь людям как в плане их передвижения, так и подвоза продуктов, сена, других грузов", - сказал ранее Даниал Ахметов.



Тогда планировалось, что все работы по возведению моста завершат к 2024 году. На данный момент построены два бетонных завода, котельные, общежитие и столовая для рабочих, а также временный мост, с которого ведутся работы. Из 21 опоры моста возведены пока 8, продолжаются работы на 4 опорах, из 20 пролетов изготовлены всего 7 и доставлены на объект, из 1316 метров технологического моста устроено 800 метров прямого хода и 6 рабочих площадок по 72 метра, на подъездной дороге протяженностью 18 километров завершено устройство земельного полотна.



Напомним, что о нехватке финансирования грандиозного объекта заявлял в 2022 году депутат Сената Парламента Бакытжан Байахметов. Тогда он говорил, что для продолжения строительства в 2023 году необходимо 20 миллиардов тенге. На 2024 год потребуется такая же сумма.



"В республиканском бюджете на 2023-2025 годы предусматривается финансирование объекта в объеме 500 миллионов тенге в 2023 году и 1,5 миллиарда тенге в 2024 году. Данная ситуация ведет к срыву сроков исполнения поручения Главы государства и соответствующему удорожанию проекта. По сроку реализации проект должен быть завершен до 2025 года", - говорил сенатор Бакытжан Байахметов.



Тогда он заострял внимание на том, что нехватка денег приведет к срыву сдачи объекта в заявленный срок.



В акимате Курчумского района тогда заверили, что вопрос решается, якобы из республиканского бюджета на 2023 год было запрошено 20 миллиардов тенге. В конце декабря 2022 года официально было заявлено, что стоимость строительства моста значительно выросла – до 61,4 миллиарда тенге. На сегодня сами сотрудники предприятия заявляют о недостаточном финансировании.



"Мы не можем останавливать строительство, снизить темпы строительно-монтажных работ, на которые вышли. Только на объекте у нас работают 200 человек. Людям надо платить заработную плату, заранее оплачивать материал, потому что это серьезный процесс, его нельзя останавливать", - прокомментировали ситуацию в ТОО "ОблШығысЖол".



В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточного Казахстана считают, что риск остановки строительства все-таки существует. Проблемы связаны с отсутствием механизма дальнейшего финансирования из республиканского бюджета. Согласно бюджетному кодексу, расходы, связанные с удорожанием проекта, осуществляются за счет местного бюджета.



"В настоящее время финансирование из республиканского бюджета обеспечено в полном объеме в сумме 23,8 миллиарда тенге, что составляет 90 процентов от первоначальной стоимости договора. При этом финансирование суммы удорожания за счет средств местного бюджета не представляется возможным. На данный момент продолжаются строительно-монтажные работы и заготовлены необходимые материалы за счет привлечения кредитных ресурсов и за счет средств подрядчика. Перевыполнение объемов строительно-монтажных работ относительно выделенных и освоенных средств составляет около 4 миллиардов тенге", - сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО.



В акимате области заверили, что о проблеме знают, более того, вопрос находится на контроле акима ВКО Ермека Кошербаева. Якобы на данный момент ведутся переговоры по этому вопросу.