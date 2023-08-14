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Правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Правила сдачи экзаменов на водительские права изменили в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменены после антикоррупционного мониторинга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сообщается, что Антикор совместно с МВД провели мониторинг деятельности спецЦОНов. Поводом для этого послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств.

"В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений. Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах - все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг", - говорится в сообщении.

По результатам мониторинга, Антикор направил 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов. Больше половины рекомендаций на сегодня выполнены.

"Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях.

Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены: обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов. В пилотном режиме запущены новые информсистемы в спецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок", - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, работников спецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте.

Отмечается, что несмотря на предпринимаемые меры, в спецЦОНах все еще могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов.

"Просим не обращаться к незаконным услугам "помогаек". А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424", - добавили в Антикоре.


Источник: Tengrinews.kz
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