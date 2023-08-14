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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

У Казахстана будут свои бананы

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 11:31
У Казахстана будут свои бананы
Фото: lsm.kz
Турецкий инвестор профинансировал выращивание бананов в Казахстане, передает LS со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Проект реализуют в Туркестанской области. Согласно информации, компания из Турции GenGroup Qazaqstan построила тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Отмечается, что сорт выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия.

"В ближайшее время теплица расширится еще на 5 га, что позволит производить порядка 1 тыс. тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через шесть-восемь месяцев", – говорится в сообщении.

Также в теплице будут выращивать томаты и клубнику. Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн.

Ранее LS опубликовал инфографику о том, из каких стран Казахстан завозит фрукты. Так, бананы импортируют из Эквадора и России. Однако их поставки с начала этого года сократились на 18,3%, до 19,3 тыс. тонн.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 11:43
Свои бананы будут по бешенным ценам
 
 

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