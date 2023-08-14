Зарплата воспитателей повысится с 1 сентября в Казахстане

С 1 сентября 97 тысяч воспитателей в Казахстане станут зарабатывать на 30 процентов больше, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.



В целом, с начала года заработная плата воспитателей вырастет в 2,5 раза. Таким образом в профессию хотят привлечь как можно больше новых специалистов. На сегодняшний день подготовка кадров по направлению и специальности "Дошкольное воспитание и обучение" ведется в 39 вузах и 119 колледжах Казахстана.



Колледжи совместно с дошкольными организациями разрабатывают образовательные программы на основе профстандарта "Педагог" с учетом региональных особенностей и самостоятельно обновляют учебные программы и планы. С тех пор, как в стране по поручению Президента начали повышать статус педагога, были пересмотрены квалификационные требования для педагогических колледжей. Всего в этом году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.



Напомним, с 1 января 2023 года на 25 процентов увеличились зарплаты воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.