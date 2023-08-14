Сколько денег казахстанцы держат на депозитах в банках

В июле 2023 года вклады физических лиц в банках Казахстана достигли отметки в 18 триллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.



Как отмечается в публикации, данная отметка на 1,1 триллиона тенге выше по сравнению с началом года. Лидером по росту вкладов физлиц с начала года стал Kaspi.kz. Вклады увеличились на 541,7 миллиарда тенге. Подобный рост в разы превышает результаты других банков второго уровня в Казахстане. К концу июня этого года портфель вкладов физлиц в банке достиг 4,2 триллиона тенге.



Вторую строчку занял Евразийский банк с ростом вкладов физлиц на 155,5 миллиарда тенге, до 1 триллиона тенге. Замыкает топ-3 Freedom Finance Bank. Вклады увеличились на 134,4 миллиарда тенге, до 443,7 миллиарда тенге.



"Рост объема вкладов в банках второго уровня свидетельствует о том, что клиенты видят в депозитах надежный инструмент сохранения и приумножения своих финансов", - отметили эксперты.



В Казахстане имеется 21 банк второго уровня. Топ-5 банков страны консолидируют более 80 процентов всех вкладов.



"В целом вклады физлиц в банках страны растут и в долгосрочной динамике, несмотря на глобальные геополитические шоки. За год сумма таких вкладов выросла на 4,3 триллиона тенге. Если же рассматривать пятилетний период, то сумма увеличилась более чем в 2 раза, а за десять лет - почти в 5 раз", - подчеркнули эксперты портала.