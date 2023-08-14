Первый снег выпал в Восточном Казахстане

Снег выпал в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Утром 14 августа снегом усыпало окрестности горы Белуха."За предыдущие 10 лет в это время снега не припомним. Встречаем первый снег у подножия Белухи", - говорится сообщении лагеря Altay-pro в Instagram.Отметим, что лагерь находится на высоте 1950 метров над уровнем моря у подножия горы.Добавим, что 15 августа синоптики объявили в ВКО штормовое предупреждение. Ночью в горах области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.Напомним, что 2022 году первый снег в ВКО выпал 18 августа в районе Риддера.