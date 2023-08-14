Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.81 KZT
  • €1 = 489.28 KZT
  • 1 RUB = 4.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Первый снег выпал в Восточном Казахстане

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Первый снег выпал в Восточном Казахстане
Фото: instagram.com/altay_pro.kz
Снег выпал в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Утром 14 августа снегом усыпало окрестности горы Белуха.

"За предыдущие 10 лет в это время снега не припомним. Встречаем первый снег у подножия Белухи", - говорится сообщении лагеря Altay-pro в Instagram.



Отметим, что лагерь находится на высоте 1950 метров над уровнем моря у подножия горы.

Добавим, что 15 августа синоптики объявили в ВКО штормовое предупреждение. Ночью в горах области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

Напомним, что 2022 году первый снег в ВКО выпал 18 августа в районе Риддера.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика