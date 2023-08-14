Дело умершего после отказа «стучать» осужденного просят передать генпрокуратуре Казахстана

Конаев. 14 августа. КазТАГ – Адвокат Мурат Адам просит передать дело осужденного Дениса Воронцова, который отбывал заключение в исправительной колонии ЛА-155/14, расположенной в поселке Заречном Алматинской области, и умер после отказа быть информатором руководства учреждения, генеральной прокуратуре Казахстана.



«Воронцов был осужден за угон транспортного средства без цели хищения на срок четыре года. Из них он отбыл уже достаточный срок и до выхода ему оставался год, либо год и три. И в знак протеста против незаконных действий администрации учреждения в Заречном, которые сводились к тому, что его принуждали быть информатором, говоря простым языком, стукачом, дошло до того, что в протесте заявлялось, что он проглатывал проволоки, ему сделали операцию на животе. В итоге, когда Денис Воронцов вернулся из больницы, в отношении него пытки продолжились. Он ходил уже с распоротым, открытым животом», - рассказал Адам редакции КазТАГ в понедельник.



По его словам, живот Воронцову никто не зашивал.



«Даже фельдшер, который находился в больнице, не уполномочен зашивать, и не обладал специальными познаниями и на следствии он отказывается от этого, якобы ему зашивал живот. Воронцов так и ходил с открытым, распоротым животом. Потом, в знак протеста, что ему не оказывают помощь, он облил себя «Уайт спиритом» и поджег. И вместо того, чтобы оказать ему экстренную медицинскую помощь, вызвать ему скорую, это случилось 29 ноября 2022 года, утром, они его продержали в медсанчасти у себя до 30 ноября 18.30-18.40. То есть они продержали его почти двое суток без оказания экстренной медицинской помощи. Хотя они обязаны были оказать эту помощь», - рассказал адвокат.



По его словам, у него есть есть подтверждающие документы, собранные ответы министерства здравоохранения, заключение специалиста, профессора, доктора медицинских наук.



«Парень скончался, возможно, окажи ему помощь, он был бы еще жив. Сейчас спор идет в том, что администрация учреждения пытается нам доказать, что Воронцов получил ожог не в результате пламени огня, а в результате того, что облил себя кипятком, который находился в изоляторе, одиночной камере. Но на самом деле никакой кипяток им туда не положен, тем более в таком объеме 1,5-2 литра, которым можно получить такой ожог – 48-50% или 38-48% тела. Такой ожог можно получить только в результате воспламенения. Спор идет об этом и поэтому мы завели ходатайство о том, чтобы сделать эксгумацию тела Воронцова, следственный суд удовлетворил наше ходатайство еще 2 августа и со 2 августа следствие упирается, не исполняет решение следственного судьи об эксгумации и дальнейшей судебной медэкспертизе, которое вступило в законную силу. Документы подтверждающие я вам направлю, но все сводится к тому, что делается это специально, заведомо понимая, что за давностью срока захоронения, а его похоронили еще в январе, дело было возбуждено в феврале 2023, сводится все к тому, чтобы была утрачена любая возможность к сбору дополнительных доказательств вины сотрудников исправительного учреждения», - сказал Адам.



По его мнению, иных объяснений быть не может.



«Сейчас возбуждено параллельно еще одно уголовное дело, которое объединено с этим, по пыткам остальных шестерых осужденных, которые также заявили о пытках в отношении Дениса Воронцова, могут представить их видеозаписи. По ним я тоже завел ходатайство, чтобы в отношении них тоже завели медэкспертизу для освидетельствования, проверку, какой вред ему причинен. Все эти ходатайства были удовлетворены, но они не исполняются, постановления прокурора, который удовлетворил мои ходатайства, злостно не исполняются, для того, чтобы утаить доказательства вины сотрудников исправительного учреждения. Поэтому я сегодня заявил отвод спецпрокурору, который является руководителем СОГ – это межведомственная следственная оперативная группа. Спецпрокурор по надзору за законностью исполнению уголовных наказаний в исправительных учреждениях Алматинской области. Вот такое сложное название. Я ему уже не доверяю и прошу генпрокуратуру истребовать это уголовное дело к себе для обеспечения всестороннего объективного расследования», - сказал юрист.



Еще, по его словам, правоохранители изначально прикрывались отсутствием согласия близкого родственника на эксгумацию.



«Хотя по закону этого не требуется, УПК не требует согласия родственника, для этого требуется только решение следственного судьи, что и было получено. Ну, думаю, ладно, предоставлю им это согласие, постановление уже вынесли и все равно эксгумацию не проводят. Исправительные учреждения на сегодня отрицают, что Воронцов поджег себя пламенем и придумали версию, что он облили себя кипятком. Вопрос, каким образом кипяток оказался у человека, который находился в одиночной камере, изоляторе, они объясняют, что во время трапезы, в любое время, завтрака/обеда/ужина приносят в объеме 1,5-2 литра кипяток. Спрашиваю, для чего ему так много кипятка? Говорят, что они могут побриться, для гигиенических целей, поэтому им ежедневно приносят кипяток. Я спрашиваю, в чем вы приносите, в какой чашке, металлической? Говорят, что в пластмассовой, показания уже противоречивые. Спрашиваю, откуда кипяток добывается, говорят, что он приносится сотрудником, который приносит им трапезу, второй говорит, нет, чайник находится у дежурного контролера», - рассказал Адам.



В итоге, по его словам, было решено провести осмотр этих показаний на месте.



«Когда мы стали проверять показания на месте, мы обнаружили, что там не может быть ни чашки, и электрический чайник заперт в сейфе под замком, если бы чайник часто использовался бы для бритья, зачем он запирался бы? Затем я спрашиваю, чем они бреются? Говорят, что у каждого осужденного есть свои станки, спрашиваю, где они хранятся, а хранятся они в сейфе у контролера. В ходе проверки мы установили, открыли сейф, там не было ни одного станка, ни одного из осужденных, который бы на момент уточнений и показаний на месте, а в изоляторе находилось порядка шести-семи человек осужденных, никто не мог показать эти станки. Я спрашиваю, где они? А они друг на друга смотрят. Поэтому, поняв ситуацию, что кипяток априори не может быть принесен, я сделал запрос по всем департаментам УИС», - сообщил адвокат.



Он уточнил, что «все ответили и главный орган исполнительной системы ответил, что кипяток в изоляторе не предусмотрен».



«Раз не предусмотрен, что же они будут нарушать свои полномочия и предоставлять кипяток, тогда это будет уже другая уголовная статья, помимо пыток. Хотя ДУИС Алматинской области дали ответ, что якобы положен кипяток, чтобы это опровергнуть, я затребовал ответы по всей республике», - пояснил Адам.