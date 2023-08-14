Аким Атырау запретил кормить голубей

Аким Атырау Шакир Кейкин выразил обеспокоенность состоянием памятника известному ученому, академику Канышу Сатпаеву в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.Глава города Атырау опубликовал пост на своей странице в Facebook. По словам акима, старшее поколение волнует текущее состояние памятника Каныша Сатпаева."Причина этого в том, что единственный памятник известного ученого стал местом обитания птиц. Хотя сотрудники "СпецАвтобазы" провели необходимые работы по очистке, все возвращается в прежнее состояние. В целях решения данной проблемы сегодня вместе с местной полицией, начальником ТОО и руководителями ответственных подразделений выехал в указанное место. Ходить по площади невозможно из-за помета птиц, не будет преувеличением сказать, что это антисанитария", - говорится в публикации.В связи с этим аким призвал местных жителей не кормить птиц возле памятника. Кроме того, градоначальник поручил полиции принять меры в отношении нарушивших эти требования."Возведение памятников великим ушедшим из жизни людям – это история нашей страны, нашего народа. В связи с этим я поручил руководству полиции принять меры в соответствии с требованиями состава преступления в отношении граждан, оставивших пищевые отходы для голубей, и за нарушение правил благоустройства. Конечно, голубь является символом мира. Однако сегодняшний вид на вершину памятника не соответствует этой концепции. Я верю, что народ поддержит мое предложение, уважительно взглянув на памятник дорогому нам человеку. Для этого и приглашаю жителей города приходить сюда, а не бросать голубям объедки хлеба и другую еду", - написал чиновник.Напомним, Шакир Кейкин стал акимом города Атырау в начале июля.