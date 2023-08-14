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Аким Атырау запретил кормить голубей

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Аким Атырау запретил кормить голубей
Фото из открытых источников
Аким Атырау Шакир Кейкин выразил обеспокоенность состоянием памятника известному ученому, академику Канышу Сатпаеву в городе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава города Атырау опубликовал пост на своей странице в Facebook. По словам акима, старшее поколение волнует текущее состояние памятника Каныша Сатпаева.



"Причина этого в том, что единственный памятник известного ученого стал местом обитания птиц. Хотя сотрудники "СпецАвтобазы" провели необходимые работы по очистке, все возвращается в прежнее состояние. В целях решения данной проблемы сегодня вместе с местной полицией, начальником ТОО и руководителями ответственных подразделений выехал в указанное место. Ходить по площади невозможно из-за помета птиц, не будет преувеличением сказать, что это антисанитария", - говорится в публикации.

В связи с этим аким призвал местных жителей не кормить птиц возле памятника. Кроме того, градоначальник поручил полиции принять меры в отношении нарушивших эти требования.

"Возведение памятников великим ушедшим из жизни людям – это история нашей страны, нашего народа. В связи с этим я поручил руководству полиции принять меры в соответствии с требованиями состава преступления в отношении граждан, оставивших пищевые отходы для голубей, и за нарушение правил благоустройства. Конечно, голубь является символом мира. Однако сегодняшний вид на вершину памятника не соответствует этой концепции. Я верю, что народ поддержит мое предложение, уважительно взглянув на памятник дорогому нам человеку. Для этого и приглашаю жителей города приходить сюда, а не бросать голубям объедки хлеба и другую еду", - написал чиновник.

Напомним, Шакир Кейкин стал акимом города Атырау в начале июля.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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None None (Посетители) Сегодня, 19:33
А можно страницу УК, ГК или что там у нас еще есть, что официально могли привлекать за кормление.
 
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OlegVak (Посетители) Сегодня, 19:22
Во всем мире голуби гадят на памятники. Но за памятниками необхоимо ухаживать, т.е. их чистить. Аким, наерное, об этом не знает.
 
 

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