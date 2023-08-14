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В совете директоров "КазМунайГаза" произошли изменения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:27
В совете директоров "КазМунайГаза" произошли изменения
Сая Мыншарипова, Ернат Бердигулов. Фото: t.me/samrukazynaofficial
В составе Совета директоров Нацкомпании "КазМунайГаз" произошли изменения. На внеочередном общем собрании акционеров председателем Совета избран Ернат Бердигулов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал фонда "Самрук-Казына".

Предшественник Бердигулова, а также независимый директор Кристофер Уолтон вышел из состава Совета директоров с учетом кодекса корпоративного управления компании.

"Ернат Бердигулов в 2010 году по программе "Болашак" получил степень бакалавра по специальности "Государственная политика и международные исследования" в Университете Торонто (Канада). В 2018 году - степень магистра наук по специальности "Деловое администрирование" в Уорикском университете (Великобритания). В 2023 году завершил Программу развития лидерства в Гарвардской школе бизнеса (США). Ранее работал руководителем проектов в международной консалтинговой компании Whiteshield Partners, со-управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровизации фонда "Самрук-Казына". В настоящее время - управляющий директор по стратегии и управлению активами фонда", - говорится в сообщении.

И сегодня же на внеочередном общем собрании акционеров "КазМунайГаз" независимым директором была избрана Сая Мыншарипова.

"Сая Найманбайқызы - сертифицированный независимый директор Institute of Directors (Великобритания), аудитор, налоговый консультант РК 1-й категории. В 1992 году окончила Казахский государственный экономический университет, в 2010-м - Высшую школу бизнеса МГУ имени М.Ю. Ломоносова (Executive MBA). Ранее работала директором Департамента налоговой политики "Администрация МФЦА", заместителем председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", директором департамента аудита и контроля АО "Самрук-Қазына", - сообщили в компании.


Источник: Tengrinews.kz
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