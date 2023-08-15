“Росатом” приобрел крупное месторождение урана в Казахстане

Стало известно о приобретении корпорацией “Росатом” крупного месторождения урана, расположенного на территории Казахстана, передает Liter.kz со ссылкой на Sputnik.kz.



Речь идет о месторождении Буденовское – одном из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1970-е годы. Разработка там была начата в 2021 году, а первый уран добыли в 2023-м.



По последней информации, месторождение было приобретено российской атомной госкорпорацией.



Хочу вас поблагодарить за поддержку в приобретении Буденовского месторождения в Казахстане, – отметил гендиректор “Росатома” Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.



По его словам, это приобретение вывело Россию на второе место в мире по запасам урана. По озвученным ранее прогнозам “Казатомпрома”, к 2025 году мощность месторождения можно вывести на добычу шести тысяч тонн урана в год.