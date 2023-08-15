Почти каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным ведомства, в июне на учет было поставлено 180,1 тысячи единиц автотранспортных средств. Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,8 раза - это самый высокий показатель за последний год.



Так, по состоянию на 1 июля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 951,9 тысячи единиц.



"По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет - 47,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество легковых автомобилей годом выпуска свыше 20 лет выросло на 8 процентов, с 1910,2 тысячи до 2056,1 тысяч единиц", - рассказали в бюро.