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Почти каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Почти каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет
Иллюстративное фото
Почти каждый второй автомобиль в Казахстане старше 20 лет. Такие данные приводят в Бюро национальной статистики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, в июне на учет было поставлено 180,1 тысячи единиц автотранспортных средств. Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,8 раза - это самый высокий показатель за последний год.

Так, по состоянию на 1 июля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 951,9 тысячи единиц.

"По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет - 47,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество легковых автомобилей годом выпуска свыше 20 лет выросло на 8 процентов, с 1910,2 тысячи до 2056,1 тысяч единиц", - рассказали в бюро.


Источник: tengrinews.kz
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