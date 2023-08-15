Глава Минпросвета неоднозначно высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана

Министру просвещения Казахстана Гани Бейсембаеву задали вопрос о том, можно ли в школы носить хиджаб школьницам, передает корреспондент Ulysmedia.kz.



Глава Минпросвета заявил, что Казахстан светское государство и живет по Конституции. На прямой вопрос о том, можно ли школьницам носить религиозную одежду или нет, Бейсембаев прямого ответа не дал.



“Мы по Конституции светское государство. Школы работают по законам. Вы образованный человек и сами должны понимать” , – ответил Бейсембаев журналисту.



Отметим, что в законе об образовании указано, что казахстанские учащиеся должны носить школьную форму. При этом требования к школьной форме запрещают ношение хиджаба. Запрет на ношение хиджаба в стенах школы введен в целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости. За пределы школы запреты по данному вопросу не распространяются.



Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.



Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.