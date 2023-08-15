Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.55 KZT
  • €1 = 491.21 KZT
  • 1 RUB = 4.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Глава Минпросвета неоднозначно высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 17:50
Глава Минпросвета неоднозначно высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана
Иллюстративное фото
Министру просвещения Казахстана Гани Бейсембаеву задали вопрос о том, можно ли в школы носить хиджаб школьницам, передает корреспондент Ulysmedia.kz.

Глава Минпросвета заявил, что Казахстан светское государство и живет по Конституции. На прямой вопрос о том, можно ли школьницам носить религиозную одежду или нет, Бейсембаев прямого ответа не дал.

“Мы по Конституции светское государство. Школы работают по законам. Вы образованный человек и сами должны понимать” , – ответил Бейсембаев журналисту.

Отметим, что в законе об образовании указано, что казахстанские учащиеся должны носить школьную форму. При этом требования к школьной форме запрещают ношение хиджаба. Запрет на ношение хиджаба в стенах школы введен в целях сохранения внутреннего распорядка учебного заведения в соответствии с принципами светскости. За пределы школы запреты по данному вопросу не распространяются.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку (зимний период: трикотажный жилет, водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.

Школьная форма для девочек включает пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.


Источник: ulysmedia.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика