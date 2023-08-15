Взрыв на авиабазе в Талдыкоргане: погиб военнослужащий

Сход боеприпаса произошел при подготовке к вылету.



ЧП произошло на Талдыкорганской авиационной базе 15 августа. В результате пострадали два военнослужащих, передает Liter.kz.



Как сообщили в Минобороны, сход боеприпаса произошел при подготовке боевого самолета к вылету. Пострадали двое военнослужащих, один из которых скончался от полученных травм. Второму пострадавшему оказывают медпомощь.



Проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, – говорится в сообщении.

