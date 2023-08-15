Досмотр и съемка видео: что и при каких условиях разрешается полиции в Казахстане

В каких случаях полицейский может включить камеру и начать снимать вас на видео? На этот вопрос мы попросили ответить профессионального адвоката, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказал адвокат коллегии адвокатов Астаны Ринат Шарлез, снимать граждан на видео сотрудники полиции имеют право только в случае проведения следственных действий. Это могут быть допрос, очная ставка, личный обыск и иные следственные действия. По делу об административном правонарушении таким процессуальным действием является личный досмотр.



При проведении личного обыска или личного досмотра вас могут раздеть догола с целью обнаружения и изъятия предметов и документов.



"При необходимости для обнаружения предметов внутри тела во время личного обыска или досмотра участвуют медицинские специалисты соответствующего профиля. При этом личный обыск или личный досмотр производится только лицом одного пола с обыскиваемым и с участием понятых и специалистов того же пола", - отметил Ринат Шарлез.



По словам адвоката, в случае необходимости во время процессуальных действий может производиться фотографирование, киносъемка и видеозапись. Этот вопрос урегулирован Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) и Кодексом об административных правонарушений (КоАП), и согласие обыскиваемого лица на это не требуется.



"В большинстве случаев это является не обязанностью, а правом должностных лиц, которым они могут воспользоваться для обеспечения фиксации полноты хода процессуального действия", - пояснил юрист.



А вот распространение данных материалов уже будет являться правонарушением. Во-первых, это разглашение данных досудебного расследования, во-вторых - нарушение права на неприкосновенность частной жизни и распространение персональных данных.



В свою очередь, снимать человека на видео в полиции просто так, без проведения следственных или иных процессуальных действий, прямо установленных процессуальным законом, является недопустимым и неправомерным.



"Например, вы пришли в отдел полиции написать заявление. В этот момент какой-то сотрудник включил камеру и начал вас снимать. Он не имеет права этого делать", - пояснил адвокат.



Напомним, что ранее задержанная в Талдыкоргане журналистка Сандугаш Дуйсенова заявила об обнаженной видеосъемке в полиции. На это отреагировали в Департаменте полиции области Жетысу. Также об этом высказались в МВД.



Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении Сандугаш Дуйсеновой прекращено.