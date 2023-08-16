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Правила для водителей электросамокатов в Казахстане в 2023 году

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 08:56
Правила для водителей электросамокатов в Казахстане в 2023 году
Фото: pixabay.com
Какие ограничения и правила введены для этого вида транспортного средства, рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, передает «Голос народа» со ссылкой на Polisia.kz.

Электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека.

Где и с какого возраста разрешено движение на электросамокатах?

Согласно принятому новому закону, электрические самокаты двигаются: по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд со скоростью 25 км/ч, тротуару, обочине и пешеходной дорожке со скоростью, не превышающей 6 км/ч.

При этом ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет и необходимо водительское удостоверение любой категории.

Теперь водители электросамокатов должны будут надевать шлем?

Да, водители мопедов, электрических самокатов и велосипедов должны быть в застегнутом шлеме только при движении по проезжей части дороги.

Как будет осуществляться контроль за электросамокатчиками? И какую ответственность они будут нести за нарушение ПДД?

Следует отметить, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах.

Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен пешеходный режим движения, который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока.

Что касается ответственности. Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП).

Будут ли электрические кресла-коляски для лиц с ограниченной возможностью относиться к малым электрическим транспортным средствам?

Нет. Кресла-коляски для лиц с ограниченной возможностью не входят в категорию малых электрических транспортных средств, потому что являются средством их передвижения. Кроме того, отдельные требования, предъявляемые для пользователей малых электрических транспортных средств, не могут быть реализованы лицами с ограниченной возможностью. К примеру, требование спешится при пересечении проезжей части дороги. Поэтому согласно действующему закону «О дорожном движении» лица, передвигающиеся в креслах-колясках для лиц с ограниченной возможностью, приравнены к пешеходам.

Для чего вносятся изменения в понятие «пешеход»?

Понятие «пешеход» корректируется с учетом требований закона касательно спешивания с электросамокатов и малых электрических транспортных средств. В связи с данной поправкой при спешивании с данных транспортных средств их водители приравниваются к пешеходам.

Будут ли электрические самокаты регистрироваться в органах внутренних дел?

Нет, есть перечень механических транспортных средств, подлежащих регистрации, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Электрические самокаты в данный перечень не входят.

Если максимальная конструктивная скорость электросамоката превышает 25 км/ч, то к какому транспортному средству он будет относиться?

В данном случае электросамокат подпадает под понятие «мопед». В настоящее время рассматривается возможность ограничения ввоза электросамокатов с максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч, поскольку такой транспорт является небезопасным, неустойчивым и сопряжен с риском получения травм.

Для водителей мопедов, электросамокатов и велосипедов запрещается передвигаться без светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителями других транспортных средств.

Поясните, какие предметы нужно иметь при себе, какие к ним будут предъявляться требования?

Согласно данному требованию при себе необходимо иметь любой светоотражающий предмет. Это может быть любая одежда: куртка, шапка, жилет, обувь, рюкзак, сумка и специальные светоотражающие ленты.

Указанные предметы могут быть как полностью светоотражающими, так и иметь светоотражающие элементы. Обеспечить видимость данных предметов несложно: необходимо носить их поверх всей одежды так, чтобы эти предметы просматривались на водителе со всех сторон.

Учитывая, что управляющих электросамокатами называют водителями, будет ли на них распространяться ответственность за езду в нетрезвом состоянии как на водителей авто?

Поскольку электросамокат не является механическим транспортным средство и не подлежит регистрации ответственность по статье 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) на них распространяться не будет.

Управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения влечет ответственность по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) за появление в общественных местах в состоянии опьянения.


Источник: golos-naroda.kz
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