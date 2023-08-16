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Астанчанка стала жертвой спайкинга после знакомства в соцсетях

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Астанчанка стала жертвой спайкинга после знакомства в соцсетях
Иллюстративное фото
Новый знакомый из интернета подмешал наркотики в кофе девушке в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД рассказали, что в полицию с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизвестный мужчина подмешал наркотическое вещество в ее кофе.

"При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение, встретившись. После чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия", - сказали в полиции.


Отмечается, что полиция задержала 33-летнего жителя города. Проводится расследование. Назначены экспертизы.

"Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали, с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких", - заключили в полиции.


Источник: tengrinews.kz
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