Астанчанка стала жертвой спайкинга после знакомства в соцсетях

Новый знакомый из интернета подмешал наркотики в кофе девушке в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В МВД рассказали, что в полицию с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизвестный мужчина подмешал наркотическое вещество в ее кофе.



"При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение, встретившись. После чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия", - сказали в полиции.





Отмечается, что полиция задержала 33-летнего жителя города. Проводится расследование. Назначены экспертизы.



"Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали, с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких", - заключили в полиции.