Незаконно выданные при Есимове участки стоимостью Т7 млрд вернули государству в Алматы

Земельные участки стоимостью Т7 млрд, которые были незаконно выданы в период, когда акимом Алматы был Ахметжан Есимов, вернули государству, передает корреспондент агентства.



«Земельные участки стоимостью Т7 млрд вернули государству», - говорится в сообщении прокуратуры города в среду.



Незаконно выданный участок был выявлен надзорным органом Алматы в ходе анализа.



«В 2014 году в результате расширения границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошли в состав города. Так, земельный участок площадью 30,9 га в Карасайском районе Алматинской области получен для ведения подсобного хозяйства ТОО «Международная ассоциация клубов». Однако ТОО не исполнил свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка. По иску прокуратуры решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы участок возвращён государству. Решение суда не вступило в силу», - уточнили в прокуратуре.



Отметим, что указанный период акимом Алматы был Ахметжан Есимов, который приходится племянником экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.