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Медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысу

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 12:36
Медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысу
Иллюстративное фото
Медик с шизофренией работал в детском лагере в Жетысу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прокуратурой области Жетысу проводится проверка деятельности девяти детских лагерей, состояние которых не соответствует предъявляемым требованиям закона.

По официальным данным, в лагере "Карлыгаш" (Коксуский район), вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам, продукты питания для детей закупались при отсутствии ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности. Не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания для детей. Элементарно в меню отсутствовали блюда из свежих овощей", - говорится в сообщении прокуратуры области Жетысу.

Отмечается, что практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности.

"Отсутствуют первичные средства пожаротушения - огнетушители и пожарные гидранты, не обеспечены беспрепятственные выходы эвакуационных путей при пожаре. В отдельных лагерях хранились просроченные лекарственные средства", - сообщили в пресс-службе области Жетысу.

Отмечается, что условия проживания и досуга детей в лагерях также не соответствуют требованиям технических норм и безопасности.

"Основные (корпуса, дома) и вспомогательные (кухня, санузлы) здания лагерей изношены, требуют капитального ремонта. В лагере "Шагала" (Алакольский район) игровые оздоровительные комплексы вовсе отсутствуют.

Более того, в одном из лагерей города Текели установлен медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом "параноидная шизофрения". Проверочные мероприятия продолжаются", - сообщили в прокуратуре.

По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.

Напомним, что по поручению Генпрокуратуры комплексные проверки детских загородных лагерей сейчас идут по всему Казахстану. Как сообщалось ранее, они начались после сообщения о детском лагере, размещенном в здании сауны, куда отправили детей из социально уязвимых слоев населения Алматы.


Источник: tengrinews.kz
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