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В КНБ высказались о суицидах и дедовщине среди пограничников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:07
В КНБ высказались о суицидах и дедовщине среди пограничников
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В Погранслужбе КНБ нет дедовщины. Об этом заявил замначальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы ПС КНБ, начальник управления кадров Ерик Бериков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в СЦК журналисты спросили Берикова, может ли дедовщина быть причиной участившихся суицидов среди военнослужащих Пограничной службы.

"Дедовщины в Пограничной службе нет. У нас военнослужащие проходят службу всего лишь один год. Соответственно, при увольнении и следующий призыв - они вообще не пересекаются. Поэтому дедовщины у нас в армии нет", - заявил замглавы департамента.


Он подтвердил факты суицидов среди солдат Погранслужбы. По каждому случаю, по словам Берикова, "проводится тщательное служебное расследование". Виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности.

"Причины бывают разные. Это семейно-бытовые (ссоры), какие-то психологические моменты. Игровая зависимость, бывали такие факты, что в долговые обязательства попадали военнослужащие и, соответственно, к сожалению, принимали такое решение", - сказал Ерик Бериков.

Статистику небоевых потерь военнослужащих замначальника департамента не назвал, посоветовав журналистам обратиться в пресс-службу КНБ.

Один из последних случаев гибели военнослужащего произошел в конце апреля этого года в Алматы. В общежитии Академии КНБ обнаружили тело курсанта 3-го года обучения. Полиция начала досудебное расследование по статье о доведении до самоубийства.


Источник: tengrinews.kz
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