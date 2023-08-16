В КНБ высказались о суицидах и дедовщине среди пограничников

В Погранслужбе КНБ нет дедовщины. Об этом заявил замначальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы ПС КНБ, начальник управления кадров Ерик Бериков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге в СЦК журналисты спросили Берикова, может ли дедовщина быть причиной участившихся суицидов среди военнослужащих Пограничной службы.



"Дедовщины в Пограничной службе нет. У нас военнослужащие проходят службу всего лишь один год. Соответственно, при увольнении и следующий призыв - они вообще не пересекаются. Поэтому дедовщины у нас в армии нет", - заявил замглавы департамента.





Он подтвердил факты суицидов среди солдат Погранслужбы. По каждому случаю, по словам Берикова, "проводится тщательное служебное расследование". Виновные должностные лица привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности.



"Причины бывают разные. Это семейно-бытовые (ссоры), какие-то психологические моменты. Игровая зависимость, бывали такие факты, что в долговые обязательства попадали военнослужащие и, соответственно, к сожалению, принимали такое решение", - сказал Ерик Бериков.



Статистику небоевых потерь военнослужащих замначальника департамента не назвал, посоветовав журналистам обратиться в пресс-службу КНБ.



Один из последних случаев гибели военнослужащего произошел в конце апреля этого года в Алматы. В общежитии Академии КНБ обнаружили тело курсанта 3-го года обучения. Полиция начала досудебное расследование по статье о доведении до самоубийства.