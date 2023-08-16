Казахстанцы могут поменять имя и фамилию в eGov

Казахстанцы смогут сами вносить изменения на портале Электронного правительства eGov.kz в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в управлении по связям с общественностью АО "НИТ", новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества.
"С помощью новой услуги "Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния" можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы", - говорится в сообщении.При каких случаях можно внести изменения в cвои документы:
при перемене фамилии, имени и отчества;
в случае отмены решения суда об установлении отцовства;
при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;
если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);
при установлении в судебном порядке неправильности в записи актов гражданского состояния;
при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением брака или признанием брака недействительным;
в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;
при изменении национальности;
при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с переменой фамилий родителей и имени отца и так далее.
С полным перечнем можно ознакомиться в Положении
"Многие казахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах. К примеру, если раньше, чтобы самому поменять фамилию, приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
Как отмечается, услугу на портале Электронного правительства можно найти в разделе "Главная" - "Гражданам" - "Семья".Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния, необходимо:
авторизоваться на портале eGov.kz;
выбрать необходимый тип услуги;
выбрать основания для внесения изменений;
выбрать филиал ЦОНа, выдающий свидетельство;
указать семейное положение и источник дохода;
указать номер и дату регистрации актовой записи, в которую необходимо внести изменения;
указать, какие изменения, исправления, дополнения необходимы для актовой записи;
прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений;
произвести оплату;
подписать запрос.
Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ необходимо забрать в ЦОНе, указанном в заявке.