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Почему в резерв на высокие должности в Казахстане попадают родственники чиновников

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Почему в резерв на высокие должности в Казахстане попадают родственники чиновников
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
С 1 сентября в Казахстане стартует третий отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе брифинга в СЦК по вопросу отбора в Президентский молодежный кадровый резерв журналистов заинтересовало, почему в резервисты нередко попадают родственники действующих чиновников.

"Прошедшие отбор не только имеют хороший бэкграунд для своих лет, но и родственников на высоких солидных должностях. Планируется ли ввести запрет для кандидатов, имеющих таких родственников?" - прозвучал вопрос на брифинге в СЦК.


Как отметил ректор Академии государственного управления при Президенте Ерлан Абил, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право принимать участие в таких конкурсах или отборах.

"Мы в правилах также говорим, что могут принимать участие граждане Казахстана не старше 35 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком не ниже уровня B1 и с общим стажем работы не менее пяти лет. Это четыре основных требования. Поэтому мы считаем несправедливым отсев на уровне каких-то людей, сказать, что ты не можешь принимать участие, потому что ты имеешь какие-то (родственные связи. - Прим.). Мы категорично против", - ответил Абил.

Как стало известно на брифинге, отбор резервистов в этом году будет проводиться с учетом потребностей госаппарата в кадрах в таких отраслях, как:

Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика;
Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды;
Внешняя политика и инвестиции;
Экономическая и финансовая политика;
Цифровизация;
Социальная политика и гражданское общество.

Комплексный отбор состоит из шести этапов. Это прием документов, тестирование, решение ситуационных задач, оценка компетенций кандидатов, собеседование в экспертной комиссии. На завершающем, шестом этапе состоится заседание Национальной комиссии, по результатам которого в Президентский молодежный кадровый резерв будут зачислены 50 лучших кандидатов.

"Лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены в установленном законодательством порядке на политические государственные должности, административные государственные должности корпуса "А", на руководящие должности корпуса "Б" и на должности категорий "А" корпуса "Б", - рассказал председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.


Источник: tengrinews.kz
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