Скандал разгорелся в мечети Султана Бейбарса в Атырау





Прихожане вступили в конфликт со священнослужителями.В сети распространилось видео, где прихожанин мечети имени Султана Бейбарса устроил скандал, передает Liter.kz со ссылкой на AtyrauPress.На кадрах видно, как он на повышенных тонах в грубой форме общался с представителями духовенства. Позже к нему присоединились и другие мужчины.По словам руководителя управления по делам религий Аытрауской области Кайроллы Кошкалиева, в отношении зачинщиков спора поступил звонок в управление полиции. Стражам порядка сообщили, что неизвестные вступили в конфликт с представителями религиозных объединений в городской мечети имени Султана Бейбарса, тем самым вызвав среди прихожан мечети разногласия, которые перешли в словесную перепалку.По данным случаям сотрудниками полиции были собраны предварительные документы и отправлены в управление по делам религий для разбирательства и рассмотрения и дальнейшей отправки дела в административный суд Атырау, - рассказал Кайролла Кошкалиев.