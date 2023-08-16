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Скандал разгорелся в мечети Султана Бейбарса в Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Скандал разгорелся в мечети Султана Бейбарса в Атырау
Кадр видео
Прихожане вступили в конфликт со священнослужителями.

В сети распространилось видео, где прихожанин мечети имени Султана Бейбарса устроил скандал, передает Liter.kz со ссылкой на AtyrauPress.

На кадрах видно, как он на повышенных тонах в грубой форме общался с представителями духовенства. Позже к нему присоединились и другие мужчины.

По словам руководителя управления по делам религий Аытрауской области Кайроллы Кошкалиева, в отношении зачинщиков спора поступил звонок в управление полиции. Стражам порядка сообщили, что неизвестные вступили в конфликт с представителями религиозных объединений в городской мечети имени Султана Бейбарса, тем самым вызвав среди прихожан мечети разногласия, которые перешли в словесную перепалку.

По данным случаям сотрудниками полиции были собраны предварительные документы и отправлены в управление по делам религий для разбирательства и рассмотрения и дальнейшей отправки дела в административный суд Атырау, - рассказал Кайролла Кошкалиев.





Источник: liter.kz
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