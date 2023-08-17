Казахстан может стать ключевым игроком - министр из Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана аль-Фадли в Акорде, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



В ходе встречи Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и гостеприимство, а также подтвердил приверженность Наследного принца расширению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.



В своем выступлении министр уделил особое внимание вопросам продовольственной безопасности.



"Продовольственная безопасность на сегодняшний день является большой проблемой для всего мира. Мы искренне верим, что Казахстан имеет все возможности стать ключевым игроком в данной области", – отметил Абдулрахман аль-Фадли.



В ходе беседы также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной и туристической сферах.



Отметим, в ходе встречи Президент подчеркнул, что визит министра сельского хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Королевства Саудовская Аравия придаст практический импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами.