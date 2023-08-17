Пожар на шахте "Казахстанская": найдены тела 2 рабочих

Тела двоих горняков нашли в шахте "Казахстанская", где произошел пожар, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информацию о гибели двоих рабочих подтвердили в пресс-службе акимата Карагандинской области.



Утром 17 августа в шахте "Казахстанская" произошел пожар на конвейерной ленте. В забоях на момент возгорания находились 227 человек. Позже 222 человека были выведены на поверхность.



Ранее ситуацию на шахте прокомментировал заместитель исполнительного директора горнорудного сегмента компании "АрселорМиттал Тмиртау" Сергей Огай. Он сообщил, что поисками пятерых шахтеров занимаются пять отделений специализированных спасателей. Тогда Огай отметил, что поиски пятерых шахтеров затрудняются сильной задымленностью горных выработок.



Отметим, на данный момент продолжаются поиски еще троих рабочих шахты "Казахстанская".



Ранее сообщалось, что двое пострадавших шахтеров находятся в реанимации. У них сильное отравление шахтными газами, в том числе и угарным. Еще четверо горняков с признаками отравления угарными газами находятся в центральной больнице Шахтинска. После стабилизации состояния их переведут в клинику имени Макажанова в Караганду.