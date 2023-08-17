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Казахстан закроет дефицит АИ-95 за счет его импорта из России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Казахстан закроет дефицит АИ-95 за счет его импорта из России
Фото: lsm.kz
Казахстан начнет импортировать АИ-95 из России уже в этом месяце, передает LS.

В кулуарах после пресс-конференции вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопросы журналистов о дефиците на топливном рынке.

"На этот год у нас предусмотрен импорт 40 тыс. тонн АИ-95 из России. На сегодняшний момент соответствующие контракты заключены дочерними организациями нацкомпании "КазМунайГаз", - сказал он.

При этом импорт, по его словам, начнется уже в конце августе.

"Это еще связано с транспортной пробкой, которая возникает на границе между Казахстаном и Россией в двух направлениях, потому что дороги загружены очень сильно не только нефтепродуктами, но и другими товарами. Первый завоз ожидаем в районе 19 тыс. тонн, это будет длиться, скорее всего, пару месяцев, то есть разовая акция. В целом, в октябре мы начнем выпуск АИ-95 на мощностях Шымкентского НПЗ", – резюмировал Аккенженов.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с логистикой в Алматы отсутствует в продаже бензин АИ-95. В то же время в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев связал эту ситуацию с ремонтами на НПЗ, из-за чего снизилось производство данного вида топлива. В самом ведомстве, отвечая на запрос LS, сообщили, что 15 августа совокупные остатки бензина марки АИ-95 составляли 48 тыс. тонн, что рассчитано на 16 дней.


Источник: lsm.kz
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