Казахстан закроет дефицит АИ-95 за счет его импорта из России

Казахстан начнет импортировать АИ-95 из России уже в этом месяце, передает LS
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В кулуарах после пресс-конференции вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопросы журналистов о дефиците на топливном рынке.
"На этот год у нас предусмотрен импорт 40 тыс. тонн АИ-95 из России. На сегодняшний момент соответствующие контракты заключены дочерними организациями нацкомпании "КазМунайГаз", - сказал он.
При этом импорт, по его словам, начнется уже в конце августе.
"Это еще связано с транспортной пробкой, которая возникает на границе между Казахстаном и Россией в двух направлениях, потому что дороги загружены очень сильно не только нефтепродуктами, но и другими товарами. Первый завоз ожидаем в районе 19 тыс. тонн, это будет длиться, скорее всего, пару месяцев, то есть разовая акция. В целом, в октябре мы начнем выпуск АИ-95 на мощностях Шымкентского НПЗ", – резюмировал Аккенженов.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с логистикой в Алматы отсутствует в продаже бензин АИ-95. В то же время в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев связал эту ситуацию с ремонтами на НПЗ, из-за чего снизилось производство данного вида топлива. В самом ведомстве, отвечая на запрос LS, сообщили, что 15 августа совокупные остатки бензина марки АИ-95 составляли 48 тыс. тонн, что рассчитано на 16 дней.
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