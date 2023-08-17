Мажилисмен потребовал выгнать компанию Миттала из Казахстана

Астана. 17 августа. КазТАГ – Мажилисмен Никита Шаталов потребовал выгнать компанию Лакшми Миттала из Казахстана.



«Сегодняшний пожар на шахте «Казахстанская» снова обернулся жертвами. Пока найден один погибший, судьба остальных четверых под вопросом. Но в МЧС говорят о минимальных шансах на выживание – запас кислорода рассчитан на пять часов. При этом с токсическими отравлениями люди находятся в больнице, есть и те, кто попал в реанимацию.



Что я могу сказать? Миттал не сделал выводы после всех трагедий, которые произошли за последние годы. Состояние шахт и систем безопасности в частности остались такими же, менеджмент по-прежнему настроен на максимизацию прибыли. Им не важно, что гибнут казахстанцы, что их здоровье находится под постоянной угрозой», - написал Шаталов в Telegram в четверг.



Он отметил, что Казахстан потерял «десятилетия развития технологий добычи и обогащения угля, выплавки стали», так еще на этих объектах страна теряет людей.



«Выход из ситуации очевиден – государство должно выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус ни вложил ничего. Я не вижу причин, почему мы должны это терпеть. «Арселор» в самом прямом смысле обогащается на смертях наших соотечественников. Только так мы можем прекратить эту череду трагедий», - резюмировал мажилисмен.



Напомним, утром 17 августа в шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» в городе Шахтинске Карагандинской области произошло возгорание конвейерной ленты. В этот момент в шахте находились 227 человек. За медицинской областью обратились 13 человек, шестеро из них были госпитализированы. Во второй половине дня акимат заявил о том, что пять человек еще не вышли наружу. Позже стало известно, что найдено тело 58-летнего шахтера. Затем в управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии восьми пострадавших на шахте.