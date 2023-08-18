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На шахте "Казахстанская" нашли тело третьего погибшего шахтера

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 14:26
На шахте "Казахстанская" нашли тело третьего погибшего шахтера
Фото из открытых источников
В пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау" проинформировали, что на шахте "Казахстанская" обнаружили тело третьего шахтера, погибшего в результате пожара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, личность погибшего пока не установлена.

"Найдено тело третьего шахтера. В настоящий момент идет опознание. Коллеги погибшего, весь коллектив компании глубоко скорбят, выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего товарища", – говорится в сообщении.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли труп второго погибшего.


Источник: zakon.kz
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