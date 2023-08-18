Пожар в Новороссийске: Минэнерго Казахстана сделало заявление

В Министерстве энергетики Казахстана высказались о ситуации в связи с пожаром на грузовом терминале порта Новороссийск, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



Как говорится в заявлении, данный инцидент не отразился на плановой отгрузке казахстанской нефти через Морской терминал КТК и нефтеперевалочный комплекс Шесхарис вблизи порта Новороссийск.



"На текущий момент отгрузка казахстанской нефти через Морской терминал КТК (пос. Южная Озереевка) и через нефтяной терминал Шесхарис порта Новороссийск осуществляется в штатном и плановом режиме", - проинформировал официальный представитель министерства Шынгыс Ильясов.



В Минэнерго добавили, что в настоящий момент открытое возгорание ликвидировано.