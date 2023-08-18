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Убийство матери троих детей в Кызылорде: суд вынес приговор полицейскому

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Убийство матери троих детей в Кызылорде: суд вынес приговор полицейскому
Фото: instagram.com/nemolchi.kz
В Кызылорде огласили приговор сотруднику полиции, которого обвиняли в бездействии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, в августе прошлого года в Кызылорде 27-летняя Ажар Шадиева поссорилась с супругом. Все происходило в одном из клубов, мужчина начал избивать жену в помещении, затем на улице. В результате Ажар Шадиева скончалась. В марте этого года мужа погибшей осудили на 12 лет.

Ранее родные убитой требовали возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые, по словам близких погибшей, могли предотвратить преступление, но не сделали этого.

Как стало известно, из 15 полицейских, в отношении которых ранее департамент Антикоррупционной службы по Кызылординской области провел досудебное расследование по части 1 статьи 371 УК РК ("Халатность"), на скамье подсудимых оказался один патрульный инспектор.

По информации пресс-службы суда № 2 Кызылорды, судом установлено, что граждане Ш. и О. вместе с С. праздновали в кафе день рождения последнего. В состоянии алкогольного опьянения они кричали, шумели, нарушали ночной покой жителей.

"Подсудимый К., дежуривший на месте происшествия, не привлек их к административной ответственности, то есть не исполнил возложенные на него служебные обязанности. Им не приняты меры к предупреждению уголовных правонарушений, приведших к смерти молодой женщины. Вина подсудимого К. подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, протоколами очных ставок, видеозаписью Центра оперативного управления дорожной полиции, заключениями различных экспертиз, детализацией звонков с мобильного телефона и другими собранными по делу материалами", - рассказали в пресс-службе суда.

Государственный обвинитель просил суд приговорить подсудимого К. к 6 годам лишения свободы. Представитель потерпевшего и его защитник просили 7 лет лишения свободы, возмещения материального и морального вреда. Подсудимый и его адвокат призывали оправдать его.

"Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, отсутствуют. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им профессиональную присягу. Подсудимый К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - добавили в суде.

Гражданский иск удовлетворен частично. Приговор суда не вступил в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
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