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Девять человек погибли в жуткой аварии в Балхаше

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Девять человек погибли в жуткой аварии в Балхаше
Кадр из видео ДП Карагандинской области
Авария произошла в субботу, 19 августа, в 06:00 утра в пяти километрах от поселка Гульшат. "В результате ДТП девять человек в обеих автомашинах, в том числе двое водителей, от полученных травм скончались на месте. Один пассажир автомашины Toyota Camry доставлен в медицинское учреждение", - сообщил начальник отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.

Как уточнили в пресс-службе "КазАвтоЖола", по предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение c Honda Odyssey.

В Toyota Camry находилась семья из четырех человек. Трое из них погибли, выжила девочка 2005 года рождения. Ее доставили в больницу Балхаша.

В нацкомпании отметили, что участок, где произошло ДТП, находится на реконструкции, движение осуществляется в одном направлении.

Девять человек погибли в жуткой аварии в Балхаше

Девять человек погибли в жуткой аварии в Балхаше


По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз предупреждает водителей о бдительности на дороге и строгом соблюдении правил дорожного движения.


Источник: Tengrinews.kz
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