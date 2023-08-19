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На 14% выросло число казахстанцев, желающих хранить деньги в долларах

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 11:33
На 14% выросло число казахстанцев, желающих хранить деньги в долларах
Фото Zakon.kz
Казахстанцы все еще предпочитают доллары: вклады физлиц в иностранной валюте выросли на 14% за год, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане проводится политика дедолларизации, однако, несмотря на это, валютные вклады все еще играют значительную роль в общем объеме вкладов физических лиц. Такие данные приводит исследование Ranking.kz.

Так, по состоянию на 1 июля 2023 года их вклады в иностранной валюте достигли 5,5 трлн тенге, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем объеме вкладов физических лиц составила более 30%.

Эта ситуация в банках второго уровня сохраняется, несмотря на их относительно низкую доходность. По законодательству ставки вознаграждения по вкладам в иностранной валюте в банках не должны превышать 1% годовых.

Причины спроса на доллары следующие:

-инвестиции в иностранной валюте позволяют избежать потери стоимости в случае значительного ослабления национальной валюты;
-валютные вложения являются одним из инструментов диверсификации инвестиционного портфеля.

Облигации считаются одним из надежных и безопасных инвестиционных инструментов. Так как инвестор дает денежные средства банку в долг, а банк, в свою очередь, обязан выплатить вложенные деньги и вознаграждение в установленное время.

Эксперты отметили, что после заметного укрепления тенге с начала года не исключается небольшое ослабление нацвалюты и рост доллара в августе.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 459,61 тенге, снизившись на 3,35 тенге. 




Источник: Zakon.kz
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