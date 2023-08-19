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Среди пострадавших на шахте "Казахстанская" две женщины

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 13:34
Среди пострадавших на шахте "Казахстанская" две женщины
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Среди пострадавших горняков шахты "Казахстанская" две женщины, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По официальным данным, в Караганде, в многопрофильной больнице имени Макажанова, находятся 13 пострадавших рабочих шахты "Казахстанская", на которой 17 августа произошел пожар. Среди них две сотрудницы угольного предприятия, которые в момент задымления в шахте надышались фрагментами горения.

"Женщины работали на поверхности. Когда задымление поднималось, они были обязаны по своей работе считать тех, кто выходил на поверхность из шахты. В тот момент они надышались", - сообщил директор многопрофильной больницы имени Макажанова Даут Курмангалиев.

Среди пострадавших на шахте "Казахстанская" две женщины


Напомним, 19 августа пострадавших горняков в больнице навестил премьер-министр Алихан Смаилов. Он сказал пострадавшим, что предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100 процентов от средней заработной платы. Также их обеспечат необходимым лекарством, будет предоставлено санаторно-курортное лечение и компенсирован моральный вред.

Среди пострадавших на шахте "Казахстанская" две женщины

Также премьер посетил шахту "Казахстанская", где встретился с родными погибших горняков, а также с семьями рабочих, которых до сих пор не подняли на поверхность, их поиски все еще продолжаются.

"Сегодня я узнала, что наш сосед скончался". Что говорят шахтинцы о трагедии на "Казахстанской"

Отметим, по факту пожара в шахте ведется расследование. Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 277 УК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

ЧП на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. Угольное предприятие относится к компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забоях на момент возгорания находились 227 человек. Позже на поверхность вывели 222 человека.

В тот же день стало известно о гибели одного шахтера. Утром 18 августа в компании "АрселорМиттал Темиртау" сообщили о том, что в задымленной выработке шахты "Казахстанская" найдено тело второго рабочего. Во второй половине дня стало известно, что найдено тело третьего шахтера.

Ранее мажилисмены Ерлан Саиров и Кудайберген Бексултанов выступили с совместным заявлением об аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау". Они напомнили, что депутаты уже требовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджмент компании.

В связи с пожаром на шахте "Казахстанская" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.


Источник: Тengrinews.kz
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