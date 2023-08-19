Смаилова спросили о реакции Миттала на требования об уходе из Казахстана

Премьер-министра Алихана Смаилова спросили о реакции миллиардера Лакшми Миттала на требования казахстанских властей об уходе из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz из Карагандинской области, куда премьер прибыл после ЧП на шахте "Казахстанская".



Отметим, что ранее премьер заявил, что в Казахстане не видят перспектив пребывания иностранного инвестора "АрселорМиттал Темиртау".



"Все предпосылки для этого имеются, и, самое главное, когда в прошлом году была аналогичная ситуация, когда погибли люди на металлургическом производстве. Затем в ноябре, когда на шахте имени Ленина тоже произошла трагедия, руководство "АрселорМиттал" уверяло в том, что приложат все необходимые усилия для того, чтобы обеспечить промышленную безопасность, безопасность труда, инвестиции в модернизацию производства. Озвучивались планы по инвестированию трех миллиардов долларов. Однако мы сейчас видим, что это не происходит", - сказал премьер-министр Казахстана корреспонденту Tengrinews.kz.



По словам Алихана Смаилова, на следующей неделе состоятся еще одни переговоры. И по завершении экологического аудита и аудита промышленной безопасности казахстанские власти будут окончательно решать этот вопрос.



"Мы не видим перспектив пребывания этого инвестора в Казахстане ввиду его отношения к производству, такого отношения, к сожалению, к промышленной безопасности, безопасности труда на шахтах, на металлургическом производстве. Поэтому сейчас мы с ним ведем соответствующие переговоры, каким образом он передаст или продаст это производство другому инвестору. Учитывая, что на этом производстве работают более 28 тысяч человек, – это очень сложный и чувствительный вопрос. Этот вопрос нужно решать в правовом поле и с тем, чтобы не было ущемления нашим национальным интересам, интересам экономики, интересам этих 28 тысяч рабочих и их семей. Мы сейчас активно продвигаемся в вопросах переговоров с Митталом", - заявил премьер-министр Казахстана.



"Есть ли претенденты, кто может стать акционером компании?" - уточнили у главы правительства.



"Я пока сейчас не могу озвучивать", - ответил Алихан Смаилов.



"Что говорит сам Миттал на все заявления и требования, которые звучат в его адрес?"



"Он ничего не говорит".



Отметим, ранее целый ряд казахстанских депутатов жестко высказались в адрес Миттала. Они заявили, что он даже "не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей" казахстанцев.



В ноябре 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев также критиковал "АрселорМиттал Темиртау" из-за череды инцидентов. Как отмечал тогда Президент, с 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан.



В результате пожара на шахте "Казахстанская" погибли три горняка, двоих шахтеров продолжают искать третьи сутки.