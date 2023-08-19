Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 19 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.71 KZT
  • €1 = 501.69 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Когда снизят пенсионный возраст шахтеров в Казахстане

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 19:01
Когда снизят пенсионный возраст шахтеров в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Когда снизят пенсионный возраст шахтеров в Казахстане? На этот вопрос ответил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе встречи с родными погибших горняков шахты "Казахстанская" в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава казахстанского правительства отметил, что уже долгие годы в стране обсуждается вопрос о снижении пенсионного возраста шахтерам и всем тем, кто работает на опасных и вредных производствах.

"Мы соответствующий законопроект разработали, провели обсуждения на экспертном уровне. 1 сентября, на начало сессии Парламента, мы его вносим. Парламент этот законопроект уже ждет. Я думаю, что до конца этого года, в течение осенней сессии, примут закон, и он заработает с первого января 2024 года.

Депутаты скоро выходят, рассматривают в течение 2-3 месяцев, и с 1 января 2024 года должна заработать эта норма - по раннему выходу на пенсию всех тех, кто работает на опасных производствах, я имею в ёвиду шахтеров. Возраст будет снижен с 63 лет до 55 лет", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Отметим, 19 августа премьер-министр побывал на шахте, где 17 августа трое рабочих погибли во время пожара в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м), там произошло возгорание конвейерной ленты.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:36
Кто работал на вредных тяжёлых производствах работах давно ждут снижения возраста выхода на пенсию... Но, как обычно ждём очередной гадости с их стороны- какие нибудь сроки, стаж, участие в пенсотчислениях и прочую лабуду. burumburum
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика