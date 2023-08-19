Когда снизят пенсионный возраст шахтеров в Казахстане? На этот вопрос ответил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе встречи с родными погибших горняков шахты "Казахстанская" в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава казахстанского правительства отметил, что уже долгие годы в стране обсуждается вопрос о снижении пенсионного возраста шахтерам и всем тем, кто работает на опасных и вредных производствах.



"Мы соответствующий законопроект разработали, провели обсуждения на экспертном уровне. 1 сентября, на начало сессии Парламента, мы его вносим. Парламент этот законопроект уже ждет. Я думаю, что до конца этого года, в течение осенней сессии, примут закон, и он заработает с первого января 2024 года.



Депутаты скоро выходят, рассматривают в течение 2-3 месяцев, и с 1 января 2024 года должна заработать эта норма - по раннему выходу на пенсию всех тех, кто работает на опасных производствах, я имею в ёвиду шахтеров. Возраст будет снижен с 63 лет до 55 лет", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.



Отметим, 19 августа премьер-министр побывал на шахте, где 17 августа трое рабочих погибли во время пожара в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м), там произошло возгорание конвейерной ленты.

