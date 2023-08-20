40 баллонов с газом вспыхнули на заправке в Алматинской области. Пострадали два человека

Прибывшие пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на жилой массив.На одной из газозаправочных станций в Алматинской области загорелось 40 баллонов с газом. Об этом сообщает МЧС РК.В ДЧС региона рассказали, что пожар вспыхнул на территории станции в селе Саймасай в Енбекшиказахском районе. Пострадали два человека: их с разными степенями ожога забрали машины скорой помощи."Была угроза взрыва и распространения огня на жилой массив, который находится в 30 метрах от места происшествия. По прибытию первых подразделений оперативными действиями предотвращена угроза взрыва газозаправочного автомобиля, подземной ёмкости с газом, а также остальных баллонов на складе", – отметили спасатели.