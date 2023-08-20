Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Августа
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.71 KZT
  • €1 = 501.69 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Появилось фото погибших горняков на шахте "Казахстанская"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Появилось фото погибших горняков на шахте "Казахстанская"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау" представили фото погибших горняков шахты "Казахстанская", передает корреспондент Tengrinews.kz.

20 августа объявлен днем траура в компании "АрселорМиттал Темиртау". Известно, что сегодня состоятся похороны одного из погибших рабочих.

Появилось фото погибших горняков на шахте "Казахстанская"

Фото пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау"


19 августа из шахты было поднято тело пятого шахтера, которого спасатели искали больше двух суток.

Ранее были названы имена и фамилии всех погибших рабочих:

1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 года рождения, проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год.
2. Халиков Артур Ринатович, 1994 года рождения, электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет.
3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
5. Старовойт Илья Александрович, 1996 года рождения, электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.

19 августа премьер-министр страны прибыл в Карагандинскую область и встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". Тогда же премьер заявил, что по поручению Главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.

"Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - заявил премьер-министр во время визита на шахту "Казахстанская" в Карагандинской области.

Ранее премьер-министра Алихана Смаилова спросили о реакции миллиардера Лакшми Миттала на требования казахстанских властей об уходе из Казахстана. Глава правительства отметил, что на следующей неделе состоятся еще одни переговоры. И по завершении экологического аудита и аудита промышленной безопасности казахстанские власти будут окончательно решать этот вопрос.

Напомним, ЧП на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. Угольное предприятие относится к компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забоях на момент возгорания находились 227 человек. Позже на поверхность вывели 222 человека. Пять человек погибли.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика