Появилось фото погибших горняков на шахте "Казахстанская"

Фото пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау"

В пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау" представили фото погибших горняков шахты "Казахстанская", передает корреспондент Tengrinews.kz.20 августа объявлен днем траура в компании "АрселорМиттал Темиртау". Известно, что сегодня состоятся похороны одного из погибших рабочих.19 августа из шахты было поднято тело пятого шахтера, которого спасатели искали больше двух суток.Ранее были названы имена и фамилии всех погибших рабочих:1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 года рождения, проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год.2. Халиков Артур Ринатович, 1994 года рождения, электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет.3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.5. Старовойт Илья Александрович, 1996 года рождения, электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.19 августа премьер-министр страны прибыл в Карагандинскую область и встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". Тогда же премьер заявил, что по поручению Главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте."Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - заявил премьер-министр во время визита на шахту "Казахстанская" в Карагандинской области.Ранее премьер-министра Алихана Смаилова спросили о реакции миллиардера Лакшми Миттала на требования казахстанских властей об уходе из Казахстана. Глава правительства отметил, что на следующей неделе состоятся еще одни переговоры. И по завершении экологического аудита и аудита промышленной безопасности казахстанские власти будут окончательно решать этот вопрос.Напомним, ЧП на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. Угольное предприятие относится к компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забоях на момент возгорания находились 227 человек. Позже на поверхность вывели 222 человека. Пять человек погибли.