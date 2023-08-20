Появилось фото погибших горняков на шахте "Казахстанская"

В пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау" представили фото погибших горняков шахты "Казахстанская", передает корреспондент Tengrinews.kz.
20 августа объявлен днем траура в компании "АрселорМиттал Темиртау". Известно, что сегодня состоятся похороны одного из погибших рабочих.
Фото пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау"
19 августа из шахты было поднято тело пятого шахтера, которого спасатели искали больше двух суток.
Ранее были названы имена и фамилии всех погибших рабочих:
1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 года рождения, проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год.
2. Халиков Артур Ринатович, 1994 года рождения, электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет.
3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.
5. Старовойт Илья Александрович, 1996 года рождения, электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.
19 августа премьер-министр страны прибыл в Карагандинскую область и встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская". Тогда же премьер заявил, что по поручению Главы государства создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.
"Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объеме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы будут переданы в суд и виновные, в том числе топ-менеджмент компании, будут привлечены к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца", - заявил премьер-министр во время визита на шахту "Казахстанская" в Карагандинской области.
Ранее премьер-министра Алихана Смаилова спросили о реакции миллиардера Лакшми Миттала на требования казахстанских властей об уходе из Казахстана. Глава правительства отметил, что на следующей неделе состоятся еще одни переговоры. И по завершении экологического аудита и аудита промышленной безопасности казахстанские власти будут окончательно решать этот вопрос.
Напомним, ЧП на шахте "Казахстанская" произошло утром 17 августа. Угольное предприятие относится к компании "АрселорМиттал Темиртау". Пожар произошел на конвейерной ленте. В забоях на момент возгорания находились 227 человек. Позже на поверхность вывели 222 человека. Пять человек погибли.
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