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Какими будут минимальные пенсии и зарплаты в 2024 году

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 08:22
Какими будут минимальные пенсии и зарплаты в 2024 году
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министерство финансов разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", в котором установлены минимальные пенсии и зарплаты в 2024 году. Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

Согласно проекту принято, установить с 1 января 2024 года:

- минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной
выплаты – 28 215 тенге;
- минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Согласно законопроекту, принято "установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента".

Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства.

Законопроект размещен для публичного обсуждения до 4 сентября 2023 года.


Источник: Tengrinews.kz
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