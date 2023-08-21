Какими будут минимальные пенсии и зарплаты в 2024 году

Министерство финансов разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", в котором установлены минимальные пенсии и зарплаты в 2024 году. Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.



Согласно проекту принято, установить с 1 января 2024 года:



- минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной

выплаты – 28 215 тенге;

- минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.



Согласно законопроекту, принято "установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента".



Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства.



Законопроект размещен для публичного обсуждения до 4 сентября 2023 года.