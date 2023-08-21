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Подростковая преступность растет в Казахстане. В МВД назвали причины

Просмотров:119 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Подростковая преступность растет в Казахстане. В МВД назвали причины
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве внутренних дел заявили о росте преступности среди подростков в текущем году, а также озвучили основные причины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Лейла Алипбаева, по итогам семи месяцев текущего года подростковая преступность увеличилась на 11 процентов.
"Несовершеннолетние в основном совершают кражи, мелкие хищения, грабежи и хулиганства. Наиболее характерной причиной их совершения является отсутствие должного контроля за поведением детей со стороны родителей. Зачастую подростков задерживают за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей", - пояснила Алипбаева во время брифинга МВД.
По данным спикера, с начала года к административной ответственности уже привлечено свыше 64 тысяч родителей.
Напомним, что недавно казахстанцев возмутила попавшая в сеть запись, на которой подросток избил пожилого алматинца для видеоролика.
На прошлой неделе полицейские области Абай устроили погоню за пьяным лихачом. Им оказался 17-летний тинейджер, который вдобавок был пьян.


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