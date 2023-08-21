Подростковая преступность растет в Казахстане. В МВД назвали причины

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"Несовершеннолетние в основном совершают кражи, мелкие хищения, грабежи и хулиганства. Наиболее характерной причиной их совершения является отсутствие должного контроля за поведением детей со стороны родителей. Зачастую подростков задерживают за нахождение вне жилых помещений и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей", - пояснила Алипбаева во время брифинга МВД.По данным спикера, с начала года к административной ответственности уже привлечено свыше 64 тысяч родителей.
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