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Слушания по АЭС в Казахстане проведут в сотнях км от крупного города и без прямой трансляции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:37
Слушания по АЭС в Казахстане проведут в сотнях км от крупного города и без прямой трансляции
Фото из открытых источников
Алматы. 21 августа. КазТАГ – Слушания по одному из самых острых вопросов последних лет в Казахстане – касательно строительства атомной электростанции (АЭС) проведут в селе Улькен, что в сотнях километров от крупного города, причем, проведут без прямой трансляции, передает корреспондент агентства.

«Запланировано проведение публичных слушаний по вопросу «О планах по строительству АЭС в Жамбылском районе Алматинской области». Адрес и место проведения слушаний: Алматинская область, Жамбылский район, актовый зал средней школы села Улькен. Дата и время проведения слушаний: 22 августа 2023 года в 11.00», - говорится в сообщении акимата Жамбылского района Алматинской области.

Ближайший к Улькену крупный город – это Алматы, расположенный более чем в 300 км. Также примерно в 300 км от Улькена расположены небольшой промышленный город Балхаш, что в Карагандинской области, а также административный центр Алматинской области – город Конаев. Других крупных городов, расположенных ближе к Улькену, нет.

Слушания заявлены якобы как публичные и журналисты задались вопросом: будет ли организована прямая трансляция?

Однако выяснилось, что прямой трансляции слушаний не будет.

«Не будет эфира», - заявили, в частности, в пресс-службе министерства энергетики.

Отметим, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что при необходимости строительства АЭС данный вопрос будет вынесен на референдум. Однако 15 июля вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что вопрос строительства АЭС на референдум выноситься не будет.

Напомним, 19 мая известный экономист и энергетик – бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев предложил сторонникам АЭС в будущем платить по Т70 за кВт/час вместо Т30 за зеленую энергию. Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанный президентом, с открытым голосованием.


Источник: kaztag.kz
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