Как рассчитывают МРП в Казахстане

Как рассчитывают месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане, на что он влияет и о чем говорит его повышение - в материале Tengrinews.kz.



Ранее Министерство финансов разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы", в котором установлен размер месячного расчетного показателя (МРП) в 2024 году.



МРП в Казахстане – это важный показатель, который используется для расчета различных социальных выплат и пособий.



Он стал применяться в Казахстане с 1996 года. Сначала он менялся один раз в квартал, в настоящее время МРП устанавливают ежегодно законом "О республиканском бюджете". В 2023 году МРП составляет 3450 тенге.



Как рассчитывается МРП в Казахстане



Главными показателями для расчета МРП являются уровень инфляции в Казахстане и курс тенге. Чем больше растет инфляция, тем больше растет и МРП. Его размер пересчитывается на стадии бюджетного планирования и утверждается отдельным пунктом в законе о государственном бюджете на соответствующий период.



На что влияет МРП



МРП влияет на налоги и обязательные взносы, административные штрафы и уголовные наказания, экономические показатели юридических лиц, пособия и другие социальные выплаты, которые измеряются по определенному количеству месячных расчетных показателей. Такая схема позволяет государству изменить размер только одного показателя - МРП, а не переписывать сотни чисел в различных законах.



МРП применяется для расчета многих видов социальных выплат, таких как:



- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;



- Единовременные выплаты при рождении ребенка;



- Размер ежемесячного пособия по безработице;



- Размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности;



- Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года;



- Размер ежемесячного пособия на детей до 18 лет.



Кроме того, МРП используется для расчета размера алиментов, штрафов за нарушения трудового законодательства, а также для определения размера компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.



К примеру, в 2023 году, минимальный размер заработной платы (МЗП) - 70 000 тенге.



Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге.



Минимальный размер пенсии - 53 076 тенге.



Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.



Важно отметить, что МРП не является минимальной зарплатой, которую должен получать работник. Он лишь определяет минимальный размер оплаты труда, который должен быть установлен в организации.



Что означает повышение МРП



МРП может меняться несколько раз в течение года. Так, МРП на 1 января 2022 года составлял 3063 тенге, а на 1 апреля - 3180 тенге. С начала этого года и на данный момент значение МРП осталось без коррективов.



Повышение МРП означает, что в Казахстане вырастут пенсии, пособия и социальные выплаты. Помимо этого, вырастут штрафные санкции, налоги и другие платежи, а также расчеты по договорам о совместной деятельности.



При этом в ситуации, когда МРП меняется в течение года, важно понимать подход к его применению. Установленное среди года новое значение месячного показателя несколько усложняет расчеты, так как распространяется только на пособия и другие социальные выплаты. Для расчета штрафов, налогов используется только МРП, установленный на 1 января года, в котором производится расчет. Это означает, что ежегодный рост МРП в начале года повышает и размер штрафа, и налога, и пособия.