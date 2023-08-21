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Как рассчитывают МРП в Казахстане

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Как рассчитывают МРП в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как рассчитывают месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане, на что он влияет и о чем говорит его повышение - в материале Tengrinews.kz.

Ранее Министерство финансов разработало проект закона "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы", в котором установлен размер месячного расчетного показателя (МРП) в 2024 году.

МРП в Казахстане – это важный показатель, который используется для расчета различных социальных выплат и пособий.

Он стал применяться в Казахстане с 1996 года. Сначала он менялся один раз в квартал, в настоящее время МРП устанавливают ежегодно законом "О республиканском бюджете". В 2023 году МРП составляет 3450 тенге.

Как рассчитывается МРП в Казахстане

Главными показателями для расчета МРП являются уровень инфляции в Казахстане и курс тенге. Чем больше растет инфляция, тем больше растет и МРП. Его размер пересчитывается на стадии бюджетного планирования и утверждается отдельным пунктом в законе о государственном бюджете на соответствующий период.

На что влияет МРП

МРП влияет на налоги и обязательные взносы, административные штрафы и уголовные наказания, экономические показатели юридических лиц, пособия и другие социальные выплаты, которые измеряются по определенному количеству месячных расчетных показателей. Такая схема позволяет государству изменить размер только одного показателя - МРП, а не переписывать сотни чисел в различных законах.

МРП применяется для расчета многих видов социальных выплат, таких как:

- Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование;

- Единовременные выплаты при рождении ребенка;

- Размер ежемесячного пособия по безработице;

- Размер ежемесячного пособия по временной нетрудоспособности;

- Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года;

- Размер ежемесячного пособия на детей до 18 лет.

Кроме того, МРП используется для расчета размера алиментов, штрафов за нарушения трудового законодательства, а также для определения размера компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

К примеру, в 2023 году, минимальный размер заработной платы (МЗП) - 70 000 тенге.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 24 341 тенге.

Минимальный размер пенсии - 53 076 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 40 567 тенге.

Важно отметить, что МРП не является минимальной зарплатой, которую должен получать работник. Он лишь определяет минимальный размер оплаты труда, который должен быть установлен в организации.

Что означает повышение МРП

МРП может меняться несколько раз в течение года. Так, МРП на 1 января 2022 года составлял 3063 тенге, а на 1 апреля - 3180 тенге. С начала этого года и на данный момент значение МРП осталось без коррективов.

Повышение МРП означает, что в Казахстане вырастут пенсии, пособия и социальные выплаты. Помимо этого, вырастут штрафные санкции, налоги и другие платежи, а также расчеты по договорам о совместной деятельности.

При этом в ситуации, когда МРП меняется в течение года, важно понимать подход к его применению. Установленное среди года новое значение месячного показателя несколько усложняет расчеты, так как распространяется только на пособия и другие социальные выплаты. Для расчета штрафов, налогов используется только МРП, установленный на 1 января года, в котором производится расчет. Это означает, что ежегодный рост МРП в начале года повышает и размер штрафа, и налога, и пособия.


Источник: Tengrinews.kz
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