Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области генерал-майора Берика Билялова признали виновным в мошенничестве. На днях межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес ему приговор, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как следует из приговора суда, который был размещен в открытом доступе в Судебном кабинете, Билялову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также его на 10 лет лишили права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, других государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.



Отбывать наказание бывший высокопоставленный полицейский будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



Также суд внес представление на имя Президента о лишении Билялова государственной награды - ордена "Даңқ II степени" и звания генерал-майора полиции.