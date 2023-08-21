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Генерал-майора Берика Билялова признали виновным в мошенничестве

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 16:35
Генерал-майора Берика Билялова признали виновным в мошенничестве
Берик Билялов. Фото: gov.kz
Бывшего временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области генерал-майора Берика Билялова признали виновным в мошенничестве. На днях межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес ему приговор, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из приговора суда, который был размещен в открытом доступе в Судебном кабинете, Билялову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также его на 10 лет лишили права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, других государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Отбывать наказание бывший высокопоставленный полицейский будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд внес представление на имя Президента о лишении Билялова государственной награды - ордена "Даңқ II степени" и звания генерал-майора полиции.


Источник: Tengrinews.kz
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