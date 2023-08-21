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В Казахстане приостановили норму об обязательной продаже валютной выручки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:34
В Казахстане приостановили норму об обязательной продаже валютной выручки
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане приостановили норму об обязательной продаже валютной выручки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На сайте Национального банка сообщается о приостановлении действия нормы об обязательной продаже 30-процентной валютной выручки до 1 января 2025 года.

"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, Правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30-процентной валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении Нацбанка.

Данная мера впервые была применена в 2020 году правительством Казахстана в связи с ухудшением внешних условий. В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75 процентов до 50, а с июля 2023 года - с 50 процентов до 30.


Источник: Tengrinews.kz
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