В Казахстане приостановили норму об обязательной продаже валютной выручки, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На сайте Национального банка сообщается о приостановлении действия нормы об обязательной продаже 30-процентной валютной выручки до 1 января 2025 года.



"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, Правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30-процентной валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении Нацбанка.



Данная мера впервые была применена в 2020 году правительством Казахстана в связи с ухудшением внешних условий. В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75 процентов до 50, а с июля 2023 года - с 50 процентов до 30.